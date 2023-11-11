Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов

Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате. Об этом сообщается на сайте МИД России.