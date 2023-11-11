Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов

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Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик сообщил, что эпицентр произошедшего пришёлся на три населённых пункта в провинции Герат. Кроме того, оказались частично разрушенными некоторые дома в провинциях Фарах и Бадгис.
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Екатерина Коршунова