В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. Об этом Богомаз написал в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 11 ноября, дежурными силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший над Смоленской областью. В результате падения дрона никто не пострадал. Глава региона Владимир Анохин оповестил сограждан о своевременном предотвращении попытки террористической атаки на область.
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