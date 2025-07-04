Две группы туристов спасли во время шторма на Вуоксе в Ленобласти
Две группы туристов спасли во время шторма на озере Вуокса под Приозерском. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Тревогу забили очевидцы, заметившие людей на острове в трех километрах от лодочной станции «Розовый рассвет». Из-за непогоды они не могли самостоятельно вернуться на большую землю.
Тогда на помощь отправились сотрудники городского поисково-спасательного отряда. Они переправили туристов до берега, после чего подбросили их до населенного пункта. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Напомним, что неблагоприятные метеорологические условия в регионе наблюдаются со вчерашнего дня. Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра пострадали две женщины. Также повреждения получили не менее пяти машин.
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