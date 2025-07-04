Две женщины пострадали из-за непогоды в Петербурге
В Санкт-Петербурге из-за штормового ветра пострадали две женщины. Кроме того, повреждения получили не менее пяти машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Непогода разбушевалась в минувший четверг, 3 июля. При этом неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются до сих пор. Чтобы не допустить угрозы наводнения, накануне перекрыли дамбу. В Неве вода поднялась над ординаром на 95 см, не достигнув критической отметки.
В нескольких районах упавшие деревья перегородили улицы. Ветер сносит дорожные знаки, иные легковесные или слабозакрепленные конструкции. Например, на Невском проспекте не выдержало металлическое ограждение. На подобные вызовы пожарно-спасательные подразделения выезжали 43 раза.
В центре Северной столицы остаются закрытыми многие сады и скверы. Музей-заповедника «Петергоф» также ограничил доступ в несколько зон.
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