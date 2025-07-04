Две женщины пострадали из-за непогоды в Петербурге

04 июля 2025, 14:43

Фото: iStock/Denis Mamin

В Санкт-Петербурге из-за штормового ветра пострадали две женщины. Кроме того, повреждения получили не менее пяти машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.