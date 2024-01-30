Движение по путепроводу у железной дороги в Апрелевке запустят в конце года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Открыть движение по путепроводу через железную дорогу Киевского направления МЖД в Апрелевке планируют в конце года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Это сооружение станет частью МЦД-4.
«Строители приступили к устройству свайного фундамента под четвёртую опору, которая будет расположена прямо у железнодорожных путей со стороны ул. Самохина. Затем они начнут работы по пятой опоре со стороны ул. Апрелевской. Параллельно завершается возведение опор путепровода № 1,2,3,6,7 и 8. Идёт строительство подпорных стен, переустройство инженерных коммуникаций и обустройство ливневой канализации», – рассказали в ведомстве.Проект предусматривает строительство двухполосного путепровода длиной 272 м. Также планируется устройство пешеходной зоны, автобусных остановок и линии наружного освещения.
Как пояснили в региональном Минтрансе, новый путепровод обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, разгрузит улично-дорожную сеть в Апрелевке, улучшит транспортную доступность юго-западной части Подмосковья и Новомосковского административного округа Москвы.
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