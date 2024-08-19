Двое жителей России выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей

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Двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Aif.ru.
Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей прошел в воскресенье, 18 августа.
Денежный приз был разделен между двумя участниками. По данным источника, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.
Ранее сообщалось, что в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Денежный приз был разделен между двумя участниками. По данным источника, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.
Ранее сообщалось, что в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова