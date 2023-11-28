Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023

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С 1 декабря 2023 года в законодательстве РФ произойдут очередные изменения. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что ждет автовладельцев, повысят ли пенсии, и как изменится жизнь россиян в первый месяц зимы.
Повышение пенсий с 1 декабря 2023
В декабре большинство пенсионеров ждет две выплаты. Из-за длительных праздников в начале января, пенсия за второй зимний месяц будет начислена 25 декабря. Прибавка к пенсиям, начисленным за декабрь, полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре текущего года. Также повышенная выплата придет тем, кто достиг 80-летнего возраста.
Обязательная маркировка для новых товаров с 1 декабря 2023
Безалкогольные напитки, которые реализуются в стекле или полимерной упаковке будут подлежать обязательной маркировке. Соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря текущего года. Такая мера направлена на борьбу с фальсификатом. Кроме того, под маркировку попадут никотинсодержащие и безникотиновые жидкости для электронных сигарет.
Маркировка будет нанесена на упаковку продукта в виде штрихкода, который будет указывать на то, что товар внесен в систему мониторинга «Честный знак».
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Запрет на авторизацию через зарубежные сервисы с 1 декабря 2023
На российских ресурсах регистрация будет возможна только с помощью отечественных информационных систем, например «ВКонтакте», Mail.ru или посредством «Госуслуг». С 1 декабря 2023 года авторизация на сайтах с помощью зарубежных сервисов будет запрещена. Таким образом будет обеспечиваться сохранность личных данных россиян, уверены инициаторы нововведения.
Новые правила для выезда за границу с декабря 2023
Летом текущего года были приняты поправки, которые регулируют порядок выезда из России. Недействительными станут загранпаспорта, чей срок действия истек. В выезде из страны будет отказано тем, кто лишился гражданства РФ или изменил имя, фамилию, сведения о дате и месте рождения незаконным путем.
Соответствующие изменения вступят в силу 11 декабря 2023 года.Также не удастся покинуть страну тем, у кого есть долг более 10 тысяч рублей.
Изменения для автомобилистов с 1 декабря 2023
С 1 декабря 2023 года, те автовладельцы, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, будут нести административную ответственность. Отныне несезонная резина входит в перечень неисправностей авто, при которых не допускается его дальнейшая эксплуатация. Мера вступит в законную силу с 1 декабря и будет предусматривать штраф в размере 500 рублей.
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