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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно правовому акту о главном финансовом документе страны, доходы бюджета Российской Федерации составят 35,065 триллиона рублей в следующем, 2024 году, 33,552 триллиона рублей в 2025 году и 34,051 триллиона рублей в 2026 году. Бюджетные расходы запланированы в размере 36,66 триллиона рублей, 34,382 триллиона рублей и 35,587 триллиона рублей соответственно.
В соответствие с прогнозами, дефицит бюджета предполагается в размере 1,595 триллиона рублей в 2024 году, 0,83 триллиона рублей в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.
Ранее проект федерального бюджета РФ был принят Государственной думой после трех чтений, одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту.
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В соответствие с прогнозами, дефицит бюджета предполагается в размере 1,595 триллиона рублей в 2024 году, 0,83 триллиона рублей в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.
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Александр Бойцов