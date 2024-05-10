Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом

Фото: РИА Новости/Алексей Петров
Американскую актрису Анджелину Джоли обвиняют в том, что она пытается испортить отношения своих шестерых детей с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
В распоряжении издания имеются судебные материалы. Согласно документам, экс-телохранитель пары заявил, что Джоли настаивала на том, чтобы их совместные дети избегали отца.
Также бывший агент спецназа Тони Уэбб, который работал в семье в течение более 20 лет, заявил, что актриса уволила его после того, как двое его охранников встали на сторону Питта после разрыва пары.
Кроме того, Уэбб заявил, что его коллега слышал, как Джоли якобы поощряла своих детей за то, что они избегают общения с отцом.
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Также бывший агент спецназа Тони Уэбб, который работал в семье в течение более 20 лет, заявил, что актриса уволила его после того, как двое его охранников встали на сторону Питта после разрыва пары.
Кроме того, Уэбб заявил, что его коллега слышал, как Джоли якобы поощряла своих детей за то, что они избегают общения с отцом.
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Анастасия Чинкова