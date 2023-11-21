Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»

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Приёмный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли считает своего отца «ужасным и презренным» человеком.
DailyMail пишет, что в интернете появился скриншот поста 19-летнего Пакса, который он опубликовал в 2020 году. Тогда сын Брэда Питта поздравил его с Днём отца.
По словам Пакса, его отец является «засранцем мирового класса» и не уважает детей. Уважения к детям, которые постоянно находятся в страхе в присутствии отца. По словам Пакса, Питт никогда не сможет понять, какой урон он нанес семье, потому что просто на это не способен.
Причина такого отношения в сторону Питта от его приемного сына неизвестна. Бред Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году. Актриса подала на бывшего мужа иск в суд, где было сказано, что Питт бил её и детей.
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По словам Пакса, его отец является «засранцем мирового класса» и не уважает детей. Уважения к детям, которые постоянно находятся в страхе в присутствии отца. По словам Пакса, Питт никогда не сможет понять, какой урон он нанес семье, потому что просто на это не способен.
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Мария Фирсова