Екатерина Швелидзе рассказала молодым парламентариям Подмосковья о проектах в сфере молодёжной политики

Фото: МИСК МО
В Красногорске прошёл Форум молодёжного парламентаризма. Юные депутаты делились опытом реализации своих инициатив и проектов, обсуждали планы работы с представителями властей региона, общественниками, депутатами Госдумы и сенаторами. С участниками съезда встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
«Более 25% населения Московской области – ребята 14-35 лет. Это свыше 2 млн человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодёжью, 103 волонтёрских центра, которые открыты в каждом муниципалитете. Такого огромного количества молодёжных организаций и объединений нет, наверное, нигде. Самое массовое движение у нас – «Волонтёры Подмосковья». Его активно поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он часто встречается с ребятами, которые и в период коронавируса очень активно помогали, и сейчас – с гуманитарной помощью», – рассказала Швелидзе.Она напомнила, что создана платформа, на которой зарегистрированы уже более 40 тыс волонтёров. В регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки.
«Огромное спасибо коллегам из Росмолодёжи, которые ежегодно проводят конкурсы, и ребята могут получать гранты на развитие своих проектов. Мы, в свою очередь, помогаем им писать заявки, рассказываем, как можно получить грант. МИСК также является оператором Фонда президентских грантов – на условиях софинансирования даём деньги на развитие и молодёжных, и волонтёрских проектов», – отметила министр.Глава ведомства рассказала о проектах, которые реализуются в регионе в сфере молодёжной политики. Флагманский проект – «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи, в новые регионы России отправлено 134 фуры.
Среди других проектов – Премия губернатора Московской области, «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот – это Я», «Смотри. Знай. Думай», Школа пилотирования БПЛА, «Студенческая весна», серия волонтёрских встреч, военно-патриотические сборы, трудовые семестры Российских студенческих отрядов. Особый интерес у участников форума вызвала «Медиашкола».
«Сейчас такое время, когда мы все – с телефонами, с ноутбуками, находимся на связи в режиме онлайн практически 24/7. В «Медиашколе» мы учим, как написать текст, сделать крутой брендбук, баннер. И, если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал «360» или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность, – пояснила Швелидзе.Она также рассказала, что в ближайшее время в Подмосковье будут развивать два новых проекта.
«Один из них – «Моё будущее. Сила смыслов», его мы запустили, буквально, на днях. Это паблик-токи с крутыми спикерами. У нас уже была Марьяна Наумова. Ещё один проект – «Мы – Россия». Это наш большой межрегиональный молодежный форум, который стартует завтра. 500 ребят на протяжении трёх дней будут находиться в лагере. Их ждут встречи с известными спикерами. В форуме участвуют ребята из многих регионов, в том числе из новых регионов», – продолжила министр.Она добавила, что в следующем году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодёжи. Подмосковье на нём будут представлять более 300 человек. Кроме того, Московская область примет разместит на своей территории иностранных гостей.
В рамках форума прошли стратегическая сессия «Молодёжь, политика, возможности», первое заседание Московского областного молодёжного парламента, а также пленарная сессия «Молодёжный парламентаризм 21 века: вызовы времени».
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Лора Луганская