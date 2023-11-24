На областном форуме общественных палат обсудили помощь участникам СВО

Фото: Заур Карамызов
Лучшие муниципальные практики представлены на II областном форуме муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития», который открылся в Красногорске. Участники обсуждают реализацию социальных проектов, вклад гражданского общества в поддержку спецоперации и другие вопросы.
«Регулярные встречи, которые проводят общественные палаты, позволяют нам поддерживать связь, обмениваться опытом и принимать совместные решения. Сейчас палаты активно включены в работу по поддержке семей военнослужащих, бойцов, которые находятся в зоне СВО. Ведётся также работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Донбасс. Всего от Московской области в рамках гуманитарной акции «Доброе дело» в новые регионы доставлено уже почти 5 тыс тонн», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Благодарственными письмами от министерства отмечены руководители и члены муниципальных общественных палат Подмосковья. Среди награждённых – председатель ОП Дмитровского городского округа Надежда Родионова.
«Наша палата взяла под опеку воинов, которые находятся на реабилитации в Дмитровском городском округе. Мы им всячески помогаем. Медицина делает своё дело, но психологическая помощь также необходима. Поэтому организуем для ребят поездки на рыбалку, в Парк «Патриот», концерты. Особенно благодарны бойцы за возможность посещать бассейн», – сказала Родионова.В день открытия форума прошла панельная дискуссия. Обсуждали вклад гражданского общества в поддержку СВО, взаимодействие региональной и муниципальных общественных палат, итоги электоральной кампании, социальные проекты и экологию.
«Нынешний форум мы назвали «Совместный вектор развития», потому что только в единой системе, во взаимной интеграции областной и муниципальных палат можно качественно отвечать на вызовы, которые встают перед гражданским обществом нашего региона. Мы готовимся к глобальным вызовам, которые стоят перед страной. Это и гуманитарная миссия, и развитие волонтёрских направлений, и социальные проекты, и общественные кампании, позволяющие решать много конкретных задач», – заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.Другие задачи форума – «сверить часы», подвести итоги года, рассказать о гражданских форумах, работе цифровых сервисов, определить дальнейшие планы.
Обсуждали и другие направления работы общественных палат, в частности – взаимодействие с органами государственной власти, грантовую поддержку. Для участников форума была организована интеллектуальная игра.
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Лора Луганская