Эколог Богачев рассказал, чем грозит обмеление Волги

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Обмеление реки Волги несёт опасные экологические последствия.
Руководитель саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев заявил, что из-за снижения уровня воды в Волге водоемы зимой могут сильно промерзнуть. Это окажет значительное влияние на предстоящий нерест, в том числе и промысловых пород, передают «Известия».
По словам специалиста Института экологии НИУ ВШЭ Ирины Тельновой, в период маловодья может погибать до 80% икры. В следствии этого количество рыбы сильно уменьшается. По словам эксперта, промысловые запасы рыбы складываются из нескольких поколений. Если со снижением численности отлов не сократится, то будет нанесен значительный ущерб. Негативные последствия проявятся по всей пищевой цепи. Сокращение количества рыбы может привести к угрозе выживания некоторых животных и птиц, которые питаются ей.
Сокращение объема воды в Волге приведёт и к повышению концентрации вредных веществ, росту солености Каспийского моря, а также цветению воды.
По словам Тельновой, качество воды оказывает влияние не только на экосистему, но и на людей, особенно горожан, водозабор которых аффилирован с Волгой.
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«Мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас можно говорить, что нерест весной будет неэффективным», — предупредил Анатолий Богачёв.
Сокращение объема воды в Волге приведёт и к повышению концентрации вредных веществ, росту солености Каспийского моря, а также цветению воды.
По словам Тельновой, качество воды оказывает влияние не только на экосистему, но и на людей, особенно горожан, водозабор которых аффилирован с Волгой.
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Мария Фирсова