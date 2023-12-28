Экономист Беляев назвал самые полезные финансовые привычки

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Экономист Михаил Беляев считает, что россиянам важно внимательно и рационально относиться к своим доходам и расходам, не имея при этом никаких завышенных ожиданий. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил самые полезные финансовые привычки.
««Самая полезная привычка — понимать какой у вас уровень доходов и на какой уровень расходов в соответствии с ними вы можете рассчитывать, понимая, что чудес не будет», — подчеркнул эксперт.Также Беляев посоветовал вести приблизительный учет того, сколько денег вы получаете и сколько уходит на текущее потребление. Исходя из этого, можно будет сделать вывод о том, какой дневной расход средств окажется для вас допустимым.
Наконец, ничуть не менее важно, по словам Беляева, сразу после получения зарплаты выполнять обязательные платежи — такие, как оплата кредитов и жилищно-коммунальных услуг.
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