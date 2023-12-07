Общественница Красникова назвала причины плохих финансовых привычек

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Общественный деятель, автор книг и тренингов по воспитанию и тайм-менеджменту Валентина Красникова заявила, что формировать здоровые финансовые привычки большинству в основном мешают уловки маркетологов.
«Цель маркетологов — увеличить ваши траты. Для этого есть масса способов и уловок: акции, реклама по телевизору, в магазинах, на улице, показывает красивую жизнь, навязывает ложные ценности. Нам создают все условия, чтобы тратить, тратить и тратить. Импульсивные необдуманные покупки загоняют в еще большую финансовую яму», — отметила в беседе с Газета.ру Красникова.
По её словам, финансовая грамотность – базовый навык, которому необходимо обучаться. В этом деле главное дисциплина, а также умение тратить средства с умом.
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Мелисса Тимофеева