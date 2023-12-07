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Общественница Красникова назвала причины плохих финансовых привычек

Общественница Красникова: Основная причина – уловки маркетологов
07 декабря 2023, 16:45
Фото: istockphoto.com/Thapana Onphalai

Фото: istockphoto.com/Thapana Onphalai

Общественный деятель, автор книг и тренингов по воспитанию и тайм-менеджменту Валентина Красникова заявила, что формировать здоровые финансовые привычки большинству в основном мешают уловки маркетологов.

«Цель маркетологов — увеличить ваши траты. Для этого есть масса способов и уловок: акции, реклама по телевизору, в магазинах, на улице, показывает красивую жизнь, навязывает ложные ценности. Нам создают все условия, чтобы тратить, тратить и тратить. Импульсивные необдуманные покупки загоняют в еще большую финансовую яму», — отметила в беседе с Газета.ру Красникова.

По её словам, финансовая грамотность – базовый навык, которому необходимо обучаться. В этом деле главное дисциплина, а также умение тратить средства с умом.

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#покупки
#траты
#финансы
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Озвучена стоимость салата «Мимоза»
Аналитики «Такском»: Средняя цена салата «Мимоза» — почти 369 рублей
07 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/voloshin311

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза», который в среднем по России в ноябре — декабре 2023 года составила 368 рублей 82 копейки.
Отмечается, что для расчётов аналитики использовали стоимость основных ингредиентов блюда, в числе которых сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез.

Как передаёт RT, самым дорогим ингредиентом «Мимозы» стали рыбные консервы.

Специалисты для анализа и подсчёта при исследовании использовали 53 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы. Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей до этого, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%.

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#мясо
#специалисты
#рост
#блюда
#цена
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Исследование: Главные бьюти-районы Москвы - Басманный, Таганский и Тверской
07 декабря 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/marigo20

Исследование сервиса «Авито Услуги» показало, что основными районами бьюти-индустрии столицы стали Басманный, Таганский и Тверской.
«Басманный район – лидер по числу онлайн-записей на макияж, а также тату и пирсинг. За бьюти-процедурами для ресниц и бровей чаще обращаются к специалистам на Таганке. Ещё одна «бьюти-столица» – Тверской район: здесь наибольшее число записей, например, на услуги парикмахеров и в спа», — приводит «Москва 24» текст исследования.

Кроме того, выяснилось, что наиболее востребованными бьюти-услугами для большинства районов города стали маникюр и педикюр.

Ранее маркетолог Денис Сидельников перечислил причины, по которым россияне перестали «покупаться» на бренды.

«Во-первых, самих брендов стало меньше. Многие с российского рынка ушли, и по параллельному импорту их завозят реже, так как выходит слишком дорого, и покупатели их просто не берут. Падает спрос — снижается и предложение. Вторая причина — бренды дорого стоят, а реальная покупательская способность населения в России не растет. Третья — на маркетплейсах не только огромный ассортимент товаров, но и огромные скидки», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Сидельников.

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#москва
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#столица
#спрос
#россияне
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McDonald’s откроет новую сеть кафе под брендом CosMc's
07 декабря 2023, 12:06

Фото: istockphoto/TonyBaggett

До конца 2024 года в планах у McDonald’s открыть в Америке сеть из 10 ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's.
В этих заведениях посетители смогут быстро перекусить или выпить кофе днём, сообщает CNBC.

В меню будут входить популярные макмаффины из McDonald’s и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, Churro Frappes и крендельки. 

Уже на этой неделе откроют первую точка в Болингбруке, штат Иллинойс.

Название CosMc's -это отсылка к одному из узнаваемых персонажей McDonald's — Космаку (CosMc). Маскот был в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

CosMc — это инопланетянин, желающий попробовать еду из McDonald's. McDonald’s планирует создать бренд, способный продавать кофе и другие напитки, популярные в дневном сегменте. 

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#кафе
#еда
#продукты
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Росстат: мясо кур подешевело, а яйца и огурцы выросли в цене
06 декабря 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы.
Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей ранее, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%. Огурцы подорожали на 10,38%. Цена на сахар пошла вниз на 1,57%. 

Капуста и бананы подорожали на 0,9%, помидоры и картофель – на 0,5%. 

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Это поручение было дано на фоне роста цен на куриные яйца.

Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».

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Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным
06 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto.com/Chalabala

Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников объяснил, что резкий рост стоимости куриных яиц является вполне закономерным.
По его словам, это произошло из-за переключения спроса граждан на курицу и куриные яйца после взлёта цены на мясо из индейки.

«До этого у нас было достаточно серьёзное подорожание мяса, началось оно с подорожания индейки. Оставалось куриное мясо и куриные яйца, как наиболее доступные для малообеспеченных граждан продукты. И это, естественно, переключило спрос, который резко вырос», — отметил в беседе с Pravda.Ru Масленников.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, считает эксперт, необходимо увеличивать предложение не менее чем на 5%. При этом, в силу объективных обстоятельств, сделать это быстро никак не получится.

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#яйца
#продукты
#мясо
#цены
#спрос
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Глава Циан.Аналитики Попов: В России ожидается падение ставок съёма жилья
06 декабря 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/LENblR

Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов заявил, что на рынке аренды недвижимости в России ожидается падение ставок съёма жилья на 3-5%.
Он уточнил, что такое положение дел ожидается в январе, поскольку начало года всегда характеризуется подобными процессами.

«В начале года сокращается выбор квартир под сдачу, а ставки аренды снижаются не кардинально — не на десятки процентов. На протяжении последних нескольких недель средние ставки аренды в крупных городах почти не меняются. Это происходит после продолжительного периода их роста, который начался в июне», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Попов.

Ранее член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявлял, что в случае, если ЦБ не понизит ключевую ставку, цены на недвижимость в декабре повышаться не будет.

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#эксперт
#недвижимость
#цены
#аренда
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Расходы россиян на техобслуживание авто выросли в 2 раза
Autonews: в России выросли расходы на техобслуживание автомобилей в 2 раза
06 декабря 2023, 11:45

Фото: IStock/Nataliya Rodina

По итогам 10 месяцев нынешнего года средние расходы российских владельцев автомобилей на техобслуживание выросли в вдвое (на 51%) по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Расходы достигли уровня в 15 780 рублей, а в Москве — 20 313 рублей. К периоду сс января по октябрь прошлого года увеличение составило 12%, пишет Autonews, ссылаясь на статистические данные участников рынка.

Тенденция сохранилась и в ноябре. Эксперты сделали вывод, что с октября по ноябрь нынешнего года россияне потратили на проведение техобслуживания автомобилей около 20 тысяч рублей.

В Москве подобные траты достигают 25 тысяч. Подсчеты проводили на основе агрегированной обезличенной информации ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». 

Выросли и средние чеки покупок автомобильных товаров в спецмагазинах. Они равняются 3588 рублям. В сравнении с аналогичном периодом 2022 года показатель вырос на 18%, а с январем-октябрем 2021 года— на 22%. 

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#автомобили
#машины
#новости
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Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas
06 декабря 2023, 10:22

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Дистрибутор западных спортивных брендов Lestate намерен продавать продукцию Adidas и Reebok в своей сети ASP, которая запускается в России.
Об этом «Ъ» сообщил руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. С его слов, первый магазин откроют уже на нынешней неделе в аутлете «Белая дача» в Москве.

Число магазинов под вывеской ASP пока не определено. Комиссаров объяснил, что расширение розничной сети будет проходить пошагово. Lestate уже реализует одежду и обувь от Nike, ещё одного иностранного ритейлера, который прекратил бизнес в России после начала СВО. 

Ранее сообщалось, что hоссийские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro. Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

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#магазины
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#обувь
#потребитель
#товары
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Российские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro
«Известия»: Минпромторг прогнозирует риски ухода «Ашана», Globus и Metro из РФ
06 декабря 2023, 10:14

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети.
В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

Всего компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 российских регионах, в собственности также распределительные центры и производства товаров. К каждой торговой сети относится более двух тысяч поставщиков товаров и сырья и более 50 тысяч работников различных специальностей.

В данный момент в стране действует закон о торговле, запрещающий ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не имеют права проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках муниципалитета или округа уже на уровне 25% в денежном выражении. 

Запрет был снят в июне 2023 года после ухода из РФ финской компании Prisma. В итоге удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Минпромторг предлагает продлить действие меры и на следующий год. Тогда российские торговые компании смогут без препятствий скупать активы иностранных ретейлеров.

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