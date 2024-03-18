Экономист Лобода спрогнозировал в России рост цен на «вторичку»

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Экономист, директор по коммуникациям компании Андрей Лобода заявил, что в этом году ожидается подорожание вторичной недвижимости в России на 5%.
«В этом году цены на «вторичку» в крупных городах будет стагнировать или вырастут, но на очень небольшую величину. После отмены программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля, если только её не продлят в отдельных регионах, спрос на вторичное жилье постепенно начнёт расти», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
Он отметил, что более дешёвой альтернативой квартирам являются апартаменты.
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