Экс-директор ТЦ «Зимняя вишня» Судденок вышла на свободу

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Надежда Судденок, бывший генеральный директор «Зимней вишни», вышла на свободу.
Об этом сообщает тг-канал «112». Пожар в торговом центре произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 детей. Женщину осудили на 13,5 лет колонии.
Под стражей Судденок находилась около 5 лет. Её освободили от реального отбытия наказания в связи с плохим состоянием здоровья.
Причиной возгорания, по версии следствия, стало короткое замыкание в проводке над «сухим» детским бассейном с поролоновыми шариками. Пламя стремительно разрослось. Сотрудники торгового центра пытались помочь детям и взрослым выбраться из горящего здания. Система пожаротушения не сработала, сигнализация оказалась отключенной, а аварийные выходы были плотно заблокированы. Люди пытались спасти детей и выбраться собственными силами. Смертельную опасность представлял густой едкий дым и угарный газ.
Фигурантами уголовного дела оказались семь человек.
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Под стражей Судденок находилась около 5 лет. Её освободили от реального отбытия наказания в связи с плохим состоянием здоровья.
Фигурантами уголовного дела оказались семь человек.
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Мария Фирсова