Смерть сына и трагедия в «Зимней вишне»: из-за чего умер экс-губернатор Кузбасса Тулеев

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Бывший губернатор Кемеровской области скончался в возрасте 79 лет. Что известно о бывшем политике, как крупный пожар в кемеровском торговом центре связан с его отставкой, и что стало причиной смерти экс-главы региона.
Биография Амана Тулеева
Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР. В 1964 году он окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, после чего устроился работать дежурным по станции на железной дороге. Одновременно с работой Тулеев продолжал учиться. В 1973 году он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1989 году он стал выпускником Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Тулеев продолжал заниматься политикой и вскоре одержал победу на губернаторских выборах. В 1997 году он был назначен главой Кемеровской области, набрав 94,54% голосов.
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Заслуги Тулеева в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области неоднократно заявлял, что благополучие жителей Кузбасса для него на первом месте. Он устанавливал льготы, учреждал стипендии одаренным детям, развивал регион. Тулеев также известен участием в переговорных процессах с террористами, которые неоднократно подвергали жизнь мирных людей опасности.
В 1991 году политик предложил взять в заложники себя в обмен на захваченную террористами девочку. Годом позже он установил контакт со злоумышленником, который намеревался взорвать на кемеровском автовокзале самодельную бомбу. На счету бывшего губернатора еще несколько успешно завершенных переговоров.
Отставка Амана Тулеева
Причиной отставки Амана Тулеева стал пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел в 2018 году. Инициатором досрочного прекращения полномочий стал сам губернатор. Он обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Тогда он заявил, что не намерен больше заниматься политикой.
Спустя несколько месяцев Тулеев был избран спикером областного совета депутатов, однако менее, чем через полгода, он оставил пост. В 2018 году экс-губернатор стал ректором регионального института развития профессионального образования.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»
Страшный пожар, унесший жизни десятков человек, произошел 25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Занимавший тогда пост губернатора региона Аман Тулеев распорядился, чтобы пострадавшие получили необходимую материальную и психологическую помощь.
Причиной возгорания по версии следствия стало короткое замыкание в проводке над «сухим» детским бассейном с поролоновыми шариками. Пламя начало быстро разрастаться, сотрудники торгового центра пытались помочь детям и взрослым выбраться из горящего здания. Система пожаротушения не сработала, пожарная сигнализация оказалась отключенной, а аварийные выходы из посещения были плотно заблокированы. Люди пытались спасти детей и выбраться собственными силами. Смертельную опасность представлял густой едкий дым и угарный газ, из-за которых не было видно куда идти в незнакомом помещении.
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В результате трагедии погибли 60 человек, из которых 37 — дети.
Ответственность за произошедшее правоохранительные органы возложили на сотрудников ТРЦ, которым было предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении деятельности. Фигурантами уголовного дела оказались семь человек.
Общественность была не согласна со списком виновных и настаивала на том, чтобы к ответственности были привлечены власти региона, которые дали разрешение на реконструкцию здания, в котором не были соблюдены требования пожарной безопасности.
Жители Кемеровской области о смерти Тулеева
Житель Кемеровской области Игорь Востриков рассказал, что бывший губернатор региона Аман Туляев всегда исполнял свои обещания и держал данное им слово. Он также добавил, что политик оказал помощь пострадавшим при пожаре в Торговом центре «Зимняя вишня».
У Вострикова в пожаре погибли жена, сестра и трое детей.
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Причина смерти Амана Тулеева
Официальная причина смерти экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в настоящее время не названа, однако по некоторым данным, его смерть могла наступить из-за обострившейся хронической болезни. По информации Ngs42.ru, политик страдал от болей в спине, которые были вызваны травмой, полученной в молодости во время работы на железнодорожных путях.
У Тулеева остался старший сын, три внука, две внучки и один правнук. Младший сын политика погиб в автокатастрофе в 1998 году.
Прощание с Аманом Тулеевым
Церемония прощания с бывшим главой Кемеровской области пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), где в последние годы жизни трудился Тулеев.
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