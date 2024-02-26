Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключённых по делу о госперевороте, сообщает портал G1.
Сторонники Болсонару, протестовавшие против результатов президентских выборов в 2022 году, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались в резиденцию президента и в здание верховного суда, разграбив их. В результате были задержаны около 2 тысяч человек.
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