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Экс-медик из Томска после смерти родителей добилась уголовных дел против врачей

26 февраля 2024, 06:22
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Бывший медик из Томска после смерти своих родителей от коронавируса нашла ошибки в работе врачей, и спустя несколько лет добилась возбуждения уголовных дел. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Пожилых маму и папу Елены госпитализировали ещё в канун 2022 года. Как врач, она быстро поняла, что помогают им некачественно: три дня подряд давали одинаковые данные о состоянии, хотя отец жаловался на ухудшение здоровья. Ни с кем из медиков Елена при этом связаться не смогла. 5 января замглавврача сообщил ей о смерти мамы. Через 10 дней скончался папа.

Когда женщина отошла от траура и забрала медкарты своих родны, то нашла там кучу ошибок. По её словам, в документах были неправильно заполнены данные о пациентах, не было информации о нужных анализах и посмертном вскрытии. Когда родители лежали в больнице, их, несмотря на некроз, привязывали к койкам головой вниз, а телефоны пациентов выключали, не давая им возможность связываться с семьями.


И вот теперь долгие разбирательства помогли Елене добиться спустя почти три года возбуждения уголовных дел о причинении смерти по неосторожности. Она, разумеется, хочет в рамках следствия выяснить всё о допущенных нарушениях и наказать виновных в смерти самых близких ей людей.

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#смерть
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Названы самые популярные направления отдыха среди россиян этой зимой
OneTwoTrip: этой зимой россияне чаще всего отдыхали в Москве и Стамбуле
26 февраля 2024, 06:30

Фото: iStock/ maroot sudchinda

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», где россияне отдыхали чаще всего этой зимой.
Выяснилось, что 75,5% жителей страны разъезжали по России. Самым популярным городом внутри страны традиционно оасталась Москва: ее посетили за сезон 28,2% туристов. Вторую строчку занял Санкт-Петербург (13,8% путешествий). И замкнул тройку лидеров Сочи (8,3%).

За границу большинство россиян выехали, чтобы посетить Стамбул (9,6% бронирований), Дубай (6,5%) и Бангкок (4,3%).

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Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха

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Под Владивостоком загорелся склад «Леруа Мерлен»
В Артеме под Владивостоком загорелся склад гипермаркета «Леруа Мерлен»
26 февраля 2024, 05:45

Фото: iStock/ Reinhard Krull

В пригороде Владивостока, городе Артеме, загорелись склады строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Спасателям удалось локализовали пожар на 700 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет.

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#россия
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#регионы
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ЦИК: в Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента
ЦИК: в Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента
26 февраля 2024, 04:44

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе. Имена победивших на выборах во всех 110 округах наазвал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, о чем передает ТАСС.
Так, по предварительным результатам выборов сформировались 1 284 местных совета депутатов.

Также Карпенко сообщил, что явка на выборы составила 73,09%.


25 февраля в Белоруссии состоялся первый в истории страны единый день голосования, в ходе которого на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. В парламент стали претендентами 263 кандидата, в местные советы — 18 802 чиновника.

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Москвичам пообещали «по-мартовски теплый» финал зимы
Синоптик Тишковец пообещал «по-мартовски теплый» финал зимы в Москве
26 февраля 2024, 04:04

Фото: iStock/ possum1961

Финал зимы в Москве будет по-мартовски теплым, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его прогноз передает РИА Новости.
По его словам, в этом году февраль в Центральной России выше климатической нормы на 0,7℃. А в оставшиеся дни месяца среднесуточная температура будет колебаться около 0℃

При этом в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт со снегом, предупредил Тишковец.

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#климат
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Минцифры обяжет Apple разрешать загрузку сторонних приложений в России
26 февраля 2024, 03:44

Фото: iStock/ PhillDanze

Минцифры планирует обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава министерства Максут Шадаев. Соответствующий закон ведомство намерено внести в Госдуму весной, в настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента.
Законопроект был анонсирован в декабре 2022 года на фоне удаления из магазинов Apple и Google мобильных приложений российских подсанкционных компаний, преимущественно банков. Подобный закон — о цифровых рынках (DMA) — действует в Евросоюзе.

В случае принятия, под регулирование закона попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, которые обяжут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.

После начала СВО Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами.

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Уже к середине века в России может появиться принципиально новый боевой самолёт
ТАСС: Боевой самолёт шестого поколения может появиться в России к 2050 году
26 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/e-crow

Боевые самолёты шестого поколения в России могут появиться уже к 2050 году, сообщил в своей колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.
По его словам, специалисты ГосНИИАС, который является ведущим центром РФ по созданию авиационного оборудования и бортовых систем, уже заняты соответствующей подготовительной работой — сейчас они разрабатывают концепцию такого самолёта и обмениваются мнениями с военными.

«Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — подчеркнул Федосов.

При этом академик считает порочной практикой идти по пути усложнения самолётов, так как из-за этого они становятся крупнее и тяжелей, а следовательно — и дороже.

Напомним, что в настоящее время на вооружении российской армии находится только один вид истребителя пятого поколения, а именно Су-57. Также ведутся и разработки Су-75. Разработка боевых машин пятого поколения сейчас ведётся почти во всех крупных странах, однако, кроме России, на вооружении они есть лишь в Соединённых Штатах и Китае. Так, министерство ВВС США, которое входит в состав Пентагона, уже заявило о планах заключить в 2024 году контракт на производство истребителя шестого поколения.

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#оружие
#самолёты
#военная техника
#истребитель
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В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
26 февраля 2024, 03:11

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России, рассказал в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов.
«Но если ее (цену — прим. ред.) ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт», — заявил Иванов.

Зафиксировать максимальную цену на такси во время неблагоприятных или экстремальных погодных условий предложил в декабре депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

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#поездки
#фас
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NDTV: Цукерберг создал настоящую катану с помощью японского мастера меча
26 февраля 2024, 02:55

Фото: iStock/COM & O

Миллиардер Марк Цукерберг не так давно освоил новый навык и вышел в социальные сети, чтобы поделиться им. Генеральный директор запрещённой в России экстремистской организации Meta* научился изготавливать традиционный японский меч — катану, который славится своей мощью и остротой.
На одном из снимков в Instagram** Марк Цукерберг позирует перед камерой с японским мастером меча. На другом снимке показан меч, созданный Цукербергом с помощью мастера. Глава Meta* также поделился видео, на котором он и мастер наносят удары по определенным участкам стали, чтобы сделать катану, в то время как на другом видео показано, как Цукерберг использует сделанный им меч.

«Действительно особенный день, когда мы учимся делать катаны с мастером Акихирой <...> Спасибо, что поделились с нами своим мастерством!», — сообщил Марк Цукерберг подписчикам.

​Пост миллиардера к настоящему времени набрал уже почти 3 миллиона лайков и восторженных комментариев.

«Ты на пути к тому, чтобы стать настоящим ниндзя, сначала ты освоил рукопашный бой, а теперь переходишь к клинку!», — написал, в частности, один из пользователей соцсети, в то время как другие писали о том, что это «потрясающе выглядит» и вообще «довольно круто».

Миллиардер в последнее время пробует себя в самых разных областях. Например, не так давно Цукерберг объявил, что намерен заняться разведением коров на своем гавайском ранчо. Он выбрал для этого породы вагю и ангус, а в качестве корма использует пиво и орехи макадамия, производимые прямо на ранчо (орехи обеспечивают высокую калорийность, а пиво стимулирует аппетит коров). Цель Цукерберга — получить «самое классное мясо в мире».

Ранее стало известно о том, что Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером для подготовки к возможному апокалипсису. Об этом сообщило издание The New York Post. Этот проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории, обойдясь миллиардеру в $100 млн как минимум. Частично уже построенный комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.

Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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Цукерберг рассказал, что в Threads за несколько часов создано около 5 млн учетных записей

*признана экстремистской на территории России, её деятельность запрещена
** запрещены на территории РФ
#япония
#оружие
#социальные сети
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Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг
26 февраля 2024, 02:43

Фото: iStock/ Stefan Lambauer

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключённых по делу о госперевороте, сообщает портал G1.
Болсонару выступает за амнистию заключённых в рамках дела о госперевороте 8 января в центре Сан-Паулу. Он в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота.

Сторонники Болсонару, протестовавшие против результатов президентских выборов в 2022 году, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались в резиденцию президента и в здание верховного суда, разграбив их. В результате были задержаны около 2 тысяч человек.

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#человек
#бразилия
#протесты
#амнистия
#задержание
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