Экс-медик из Томска после смерти родителей добилась уголовных дел против врачей

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Бывший медик из Томска после смерти своих родителей от коронавируса нашла ошибки в работе врачей, и спустя несколько лет добилась возбуждения уголовных дел. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Пожилых маму и папу Елены госпитализировали ещё в канун 2022 года. Как врач, она быстро поняла, что помогают им некачественно: три дня подряд давали одинаковые данные о состоянии, хотя отец жаловался на ухудшение здоровья. Ни с кем из медиков Елена при этом связаться не смогла. 5 января замглавврача сообщил ей о смерти мамы. Через 10 дней скончался папа.
Когда женщина отошла от траура и забрала медкарты своих родны, то нашла там кучу ошибок. По её словам, в документах были неправильно заполнены данные о пациентах, не было информации о нужных анализах и посмертном вскрытии. Когда родители лежали в больнице, их, несмотря на некроз, привязывали к койкам головой вниз, а телефоны пациентов выключали, не давая им возможность связываться с семьями.
И вот теперь долгие разбирательства помогли Елене добиться спустя почти три года возбуждения уголовных дел о причинении смерти по неосторожности. Она, разумеется, хочет в рамках следствия выяснить всё о допущенных нарушениях и наказать виновных в смерти самых близких ей людей.
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Когда женщина отошла от траура и забрала медкарты своих родны, то нашла там кучу ошибок. По её словам, в документах были неправильно заполнены данные о пациентах, не было информации о нужных анализах и посмертном вскрытии. Когда родители лежали в больнице, их, несмотря на некроз, привязывали к койкам головой вниз, а телефоны пациентов выключали, не давая им возможность связываться с семьями.
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Артем Путинцев