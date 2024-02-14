Иркутские врачи были безжалостны с женщиной, у которой был сломан позвоночник

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Врачи скорой помощи из Усть-Уды (Иркутская область) отправили женщину с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу, которая располагается в 180 километрах от её дома. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
38-летняя Анастасия упала и ударилась спиной ещё 11 февраля. Медики осмотрели женщину и посоветовали ей ехать в соседний поселок за 180 километров, куда Анастасия вместе с мужем добиралась всю ночь, испытывая сильную боль.
Хирург Боханской ЦРБ диагностировал женщине сломанный позвонок и назначил лечение — теперь ей предстоит провести месяц в лежачем положении.
При этом сестра Анастасии не понимает, почему врачи не госпитализировали её на месте. Солидарен с ней и глава боханской больницы Виктор Ханташкеев, который утверждает, что Анастасию должны были доставить в медучреждение по месту жительства в Усть-Уде.
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Артем Путинцев