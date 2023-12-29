Экс-замглавы МЧС Гурович приговорен к пяти годам тюрьмы

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Бывший заместитель главы МЧС РФ Андрей Гурович приговорен к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщает телеграм-канал Readovka.
Летом текущего года суд арестовал экс-чиновника за махинации с Фондом ГОЧС. Ущерб, причиненный действиями чиновника, оценивается в 320 млн рублей. Отбывать наказание Гурович будет в исправительной колонии общего режима.
Прежде сообщалось, что бывшему министру транспорта Чувашии предъявлено обвинение. Следствие установило, что чиновник превышал должностные обязанности и осуществлял незаконный оборот платежных средств. Министр признал свою вину и озвучил сведения о всех лицах, причастных к должностному преступлению.
Ущерб бюджеты страны превысил семь миллионов рублей.
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Прежде сообщалось, что бывшему министру транспорта Чувашии предъявлено обвинение. Следствие установило, что чиновник превышал должностные обязанности и осуществлял незаконный оборот платежных средств. Министр признал свою вину и озвучил сведения о всех лицах, причастных к должностному преступлению.
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Анастасия Крестьянова