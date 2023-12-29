Экс-замглавы МЧС Гурович приговорен к пяти годам тюрьмы

В России необходимо разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, отметив, что необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.