Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

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Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после проведения обысков, сообщил источник в правоохранительных органах 14 ноября «Известиям».
По данным источника, завтра планируется рассмотрение вопроса о применении к ним меры пресечения, и следствие планирует обратиться с ходатайством об их аресте.
Ранее сообщалось о проведении обысков у Кудряшова и в здании регионального министерства. Также отмечалось, что бывшего председателя правительства Самарской области, подавшего в отставку 14 ноября, подозревают в превышении должностных полномочий.
По одной из версий, Кудряшов, находившийся на посту главы правительства с 2019 года, предположительно содействовал выделению из бюджета 200 миллионов рублей на строительство метростанции «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Впоследствии проект был отменен, однако средства не вернулись в бюджет.
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Ранее сообщалось о проведении обысков у Кудряшова и в здании регионального министерства. Также отмечалось, что бывшего председателя правительства Самарской области, подавшего в отставку 14 ноября, подозревают в превышении должностных полномочий.
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Артем Кузьмин