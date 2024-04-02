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Эксперт Гришина: Параллельный импорт не отменяет необходимости маркировки товаров

02 апреля 2024, 11:56
Фото: iStock/William_Potter

Фото: iStock/William_Potter

Ввоз в страну товаров по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя, не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на продукцию. В настоящее время в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров.
Каким образом предприятия отслеживают качество товаров, ввозимых через транзитные страны по параллельному импорту, в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

В Россию через параллельный импорт ввозится широкий перечень продукции: начиная от техники, заканчивая одеждой, автомобилями и прочим. Импорт идет через транзитные страны, и иной раз покупатели сталкиваются с тем, что они заказывают «кота в мешке» — не всегда ввозимые товары соответствуют заявленному уровню качества. Как быть с маркировкой таких товаров?


«Здесь должна быть зона ответственности, которую регулирует государство. Должен быть тотальный контроль, потому что техника — это товары, которые могут повлиять на жизнь и здоровье граждан. Она должна исправно работать и не взрываться в руках», — сообщила Гришина.
Собеседница «Радио 1» уверена, что если физические лица сами заказывают технику (например, смартфон) по параллельному импорту, то увы, здесь могут возникать неприятные моменты. Но если заказывают предприятия и реализуют продукцию впоследствии, то необходимость четко отслеживать качество товаров и маркировать их — зона ответственности бизнеса.

Ранее Минпромторг подготовил перечень товаров, подпадающих под так называемый параллельный импорт, в него вошли примерно 50 групп товаров и более 200 брендов. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

По мнению Гришиной, маркировка не должна приводить к подорожанию товаров для конечного потребителя, а также не должна ложиться тяжким бременем «как гиря» на плечи представителей бизнеса.

«Казалось бы, маркировка стоит всего 60 копеек за единицу товара. Но если бы вы знали, сколько приходится проходить этапов, чтобы замаркировать ту или иную вещь на производстве... Это настоящий «дьявольский квест». А если еще учесть расходы на оборудование, которые висят на предпринимателях «как гири», или расходы на содержание штата специальных сотрудников, которые занимаются маркировкой... Должна быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей», — уверена собеседница «Радио 1».
Руководитель «Содействия малому бизнесу» высказалась, что иной раз чиновники принимают законы, не совсем задумываясь, как они будут реализовываться на практике. В сфере маркировки продукции именно такая ситуация. Бизнес-сообществу бывает крайне сложно соблюдать все введенные правила и нести огромные расходы за процесс маркировки, некоторые предприятия малого бизнеса даже вынуждены закрываться.

«Правила написаны коряво настолько, что предприниматель выступает, как подопытный кролик. Но предприниматель — живой человек, и ему начинает надоедать скакать между интересами своего производства и тех, кто написал тот или иной закон. И что он делает? — Он уходит в теневой бизнес», — делится мнением Гришина.
Эксперт считает, что система маркировки в нынешнем виде крайне недоработана и требует изменения. Хотя, сама идея маркировать продукцию — это положительная история.

«Система эта в конечном итоге или умрет за ненадобностью так как предприятия массово начнут уходить в теневой сектор, или лопнет со скандалом. Программа до сих пор экспериментальная и имеет кучу огрехов. Систему надо пересматривать, делать коллегиальный орган, который будет моментально реагировать на запросы бизнеса и вести с ним диалог. У чиновников должна быть зона ответственности за их решения, как и у бизнеса», — подытожила собеседница «Радио 1».

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#россия
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На Дону оштрафовали оскорбившую бойцов СВО блогершу
02 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/fortton

Местная жительница Нелли Штефан была оштрафована Батайским городским судом за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан.
Эту информацию сообщили 2 апреля в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Суд признал, что блогерша опубликовала оскорбления в своих соцсетях 21 марта. Женщина признала свою вину, и теперь ей придется заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа.

В одном из своих новых роликов блогерша попросила прощение за свои слова и объяснила их действием таблеток.

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#зеленский
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В Финляндии в одной из школ произошла стрельба
Финская полиция сообщила о пострадавших при стрельбе в школе в Вантаа
02 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Lev Karavanov

В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в городе Вантаа, сообщили на сайте местной полиции.
В результате три школьника получили ранения. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром.

Полиция получила вызов примерно в 9:08, а к месту происшествия прибыли в 9:40 для начала расследования. Подозреваемый был задержан, и следствие продолжается.

Ранее 19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Иностранный гражданин, брат одного из учеников, атаковал школу, ранив 18-летнего ученика ударом молотка по голове и нанеся ножевое ранение директору школы в живот.

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#происшествия
#ранение
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В Пушкино прошло профориентационное занятие для студентов-медиков
02 апреля 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Будущим медработникам рассказали о программе наставничества и плюсах работы в Пушкинской больнице. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие прошло в Пушкинском перинатальном центре.

«Все наши сотрудники являются важной частью крупнейшего медучреждения Подмосковья с богатой историей и традициями. Амбулатория за более 100 лет успешной работы воспитала не один десяток талантливых врачей, медицинских сестер и медбратьев, достойных представителей нашего сообщества, профессоров, кандидатов и докторов наук.Главная ценность нашей больницы — это коллектив, поэтому мы активно развиваем программу наставничества для того, чтоб адаптация молодых специалистов на новом месте работы проходила комфортнее», — поделился главврач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.

Стоит отметить, что в встрече с представителями больницы приняли участие студенты Сергиево-Посадского, Мытищинского и Пушкинского филиалов Московского областного медицинского колледжа № 1.

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с установкой электросчётчика
02 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Новую схему телефонного мошенничества стали активно использовать в столичном регионе, она связана установкой счётчика электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области со ссылкой на компанию «Мосэнергосбыт».
«Мошенники устраивают автоматический обзвон квартир от имени «Мосэнергосбыта» и сообщают, что необходима платная замена счётчика», — говорится в сообщении.
Жителям напоминает, что на самом деле компания «Мосэнергосбыт» меняет устаревшие или сломавшиеся счётчики электроэнергии бесплатно. Эти работы проводит представитель поставщика — ООО «СтройЭнергоКом». И звонок от представителя этой компании может поступить только для того, чтобы оповестить о бесплатной замене счётчика и согласовать дату работы.

График замены счётчиков опубликован на официальном сайте компании «Мосэнергосбыт» в разделе «Графики замены приборов учёта».

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#минэнерго мо
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Студенты Подмосковья принимают участие в чемпионате «Профессионалы — 2024»
02 апреля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковные студенты на чемпионате демонстрируют свои навыки анализа данных. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)» проходят в Ступинском техникуме имени А. Т. Туманова.

«Чемпионат представляет собой соревновательные мероприятия, нацеленные на демонстрацию компетенций участниками и работу над созданием прототипов «продуктов» в определенной экономической области. Студенты научатся собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием специализированных инструментов и программного обеспечения», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что благодаря чемпионату учащиеся смогут в полной мере научиться и улучшить свои навыки в создании отчетов, дашбордов,а также смогут проводить прогнозирование и моделирование данных.

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#программирование
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В Подмосковье активизировались клещи
02 апреля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Клещи вышли из зимней спячки в Московской области из-за наступившей тёплой погоды. О том, чем опасны эти членистоногие, и как от них защититься, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Клещи становятся активными, когда температура поднимается выше 10ºС. Основные их жертвы — животные, однако клещи могут присасываться и к человеку. Сами по себе они не представляют опасности, но могут причинить вред здоровью, так как переносят боррелиоз и энцефалит», — сообщил глава регионального министерства Тихон Фирсов.
Для того, чтобы защитить себя, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей — эти средства должны содержать вещество пикаридин или DEET. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.

Кроме того, после прогулки нужно принять душ и постирать вещи в горячей воде.

Если клещ прицепился, его надо быстро и аккуратно удалить. Главное, чтобы в кровь не попало содержимое его желудка.

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#клещи
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#тихон фирсов
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье подали 20 тыс. заявлений на запись в первый класс
02 апреля 2024, 10:28

Фото: istockphoto / Paperkites

За сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Запись детей в первый класс в Московской области стартовала 1 апреля.

«Запись в школу — одна из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений. В текущем году в первые сутки зафиксировано 19,9 тысяч заявок», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что запись проводиться в две волны: с 1 апреля по 30 июня — по месту регистрации и льготники, а с 6 июля по 5 сентября — запись в школу не по прописке при наличии в ней свободных мест.

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Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков
02 апреля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

Вебинар на тему «Трудоустройство подростков на предприятия в летний период» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба аппарата подмосковного бизнес-омбудсмена.
«Спикером на вебинаре будет адвокат Коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова. Она расскажет о правовых основах трудоустройства несовершеннолетнего на период летних каникул, а также о том, какие работы и в каком режиме может выполнять несовершеннолетний сотрудник, какие нужны документы для его трудоустройства, как расторгать с ним трудовой договор и как оплачивать труд», — говорится в сообщении.
В ходе вебинара участники смогут задавать вопросы в чате или прислать их заранее на электронную почту ombudsmenmo@ya.ru — в теме письма следует написать «Вебинар «Трудоустройство подростков».

Для участия в вебинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Вебинар начнётся в 11:00.

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#подмосковье
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Издатель «Медиазоны»* Верзилов** заочно приговорён почти к 8,5 годам колонии
02 апреля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный районный суд города Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам и четырём месяцам лишения свободы. Он обвинялся в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.
По решению суда, Пётр Верзилов** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Как следует из оглашённого приговора, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет и четырёх месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время подсудимый находится за пределами Российской Федерации, поэтому дело рассматривалось в его отсутствие и приговор был вынесен заочно.

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* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Признан иноагентом в РФ
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