Эксперт Гришина: Параллельный импорт не отменяет необходимости маркировки товаров

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Ввоз в страну товаров по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя, не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на продукцию. В настоящее время в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров.
Каким образом предприятия отслеживают качество товаров, ввозимых через транзитные страны по параллельному импорту, в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
В Россию через параллельный импорт ввозится широкий перечень продукции: начиная от техники, заканчивая одеждой, автомобилями и прочим. Импорт идет через транзитные страны, и иной раз покупатели сталкиваются с тем, что они заказывают «кота в мешке» — не всегда ввозимые товары соответствуют заявленному уровню качества. Как быть с маркировкой таких товаров?
Ранее Минпромторг подготовил перечень товаров, подпадающих под так называемый параллельный импорт, в него вошли примерно 50 групп товаров и более 200 брендов. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.
По мнению Гришиной, маркировка не должна приводить к подорожанию товаров для конечного потребителя, а также не должна ложиться тяжким бременем «как гиря» на плечи представителей бизнеса.
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В Россию через параллельный импорт ввозится широкий перечень продукции: начиная от техники, заканчивая одеждой, автомобилями и прочим. Импорт идет через транзитные страны, и иной раз покупатели сталкиваются с тем, что они заказывают «кота в мешке» — не всегда ввозимые товары соответствуют заявленному уровню качества. Как быть с маркировкой таких товаров?
«Здесь должна быть зона ответственности, которую регулирует государство. Должен быть тотальный контроль, потому что техника — это товары, которые могут повлиять на жизнь и здоровье граждан. Она должна исправно работать и не взрываться в руках», — сообщила Гришина.Собеседница «Радио 1» уверена, что если физические лица сами заказывают технику (например, смартфон) по параллельному импорту, то увы, здесь могут возникать неприятные моменты. Но если заказывают предприятия и реализуют продукцию впоследствии, то необходимость четко отслеживать качество товаров и маркировать их — зона ответственности бизнеса.
Ранее Минпромторг подготовил перечень товаров, подпадающих под так называемый параллельный импорт, в него вошли примерно 50 групп товаров и более 200 брендов. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.
По мнению Гришиной, маркировка не должна приводить к подорожанию товаров для конечного потребителя, а также не должна ложиться тяжким бременем «как гиря» на плечи представителей бизнеса.
«Казалось бы, маркировка стоит всего 60 копеек за единицу товара. Но если бы вы знали, сколько приходится проходить этапов, чтобы замаркировать ту или иную вещь на производстве... Это настоящий «дьявольский квест». А если еще учесть расходы на оборудование, которые висят на предпринимателях «как гири», или расходы на содержание штата специальных сотрудников, которые занимаются маркировкой... Должна быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей», — уверена собеседница «Радио 1».Руководитель «Содействия малому бизнесу» высказалась, что иной раз чиновники принимают законы, не совсем задумываясь, как они будут реализовываться на практике. В сфере маркировки продукции именно такая ситуация. Бизнес-сообществу бывает крайне сложно соблюдать все введенные правила и нести огромные расходы за процесс маркировки, некоторые предприятия малого бизнеса даже вынуждены закрываться.
«Правила написаны коряво настолько, что предприниматель выступает, как подопытный кролик. Но предприниматель — живой человек, и ему начинает надоедать скакать между интересами своего производства и тех, кто написал тот или иной закон. И что он делает? — Он уходит в теневой бизнес», — делится мнением Гришина.Эксперт считает, что система маркировки в нынешнем виде крайне недоработана и требует изменения. Хотя, сама идея маркировать продукцию — это положительная история.
«Система эта в конечном итоге или умрет за ненадобностью так как предприятия массово начнут уходить в теневой сектор, или лопнет со скандалом. Программа до сих пор экспериментальная и имеет кучу огрехов. Систему надо пересматривать, делать коллегиальный орган, который будет моментально реагировать на запросы бизнеса и вести с ним диалог. У чиновников должна быть зона ответственности за их решения, как и у бизнеса», — подытожила собеседница «Радио 1».
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Мария Федоровцева