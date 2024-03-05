Эксперт назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы

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Возможные изменения в шкале НДФЛ в России и введение новых налоговых льгот могут быть анонсированы после президентских выборов в марте и начнут действовать с следующего года.
Такое мнение 5 марта высказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в интервью «Известиям».
Эксперт предположил введение прогрессивной шкалы налогообложения, аналогичной той, что применяется во многих развитых странах, где ставки налогов зависят от доходов плательщика. Он отмечает, что плоская шкала налогообложения была введена в России в прошлом из-за отсутствия цифровизации и средств контроля транзакций, что делало сбор налогов проще.
Голубовский также предполагает, что на низкие доходы могут быть введены вычеты. Он отмечает, что предполагаемые изменения окажут влияние на физических лиц, но бизнес, вероятно, останется в стороне.
Он считает, что юридическим лицам могут быть даны указания начинать удерживать с более высоких ставок, например, 15% или 20%, однако это не повлияет на уровень их заработной платы.
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Эксперт предположил введение прогрессивной шкалы налогообложения, аналогичной той, что применяется во многих развитых странах, где ставки налогов зависят от доходов плательщика. Он отмечает, что плоская шкала налогообложения была введена в России в прошлом из-за отсутствия цифровизации и средств контроля транзакций, что делало сбор налогов проще.
Он считает, что юридическим лицам могут быть даны указания начинать удерживать с более высоких ставок, например, 15% или 20%, однако это не повлияет на уровень их заработной платы.
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Артем Кузьмин