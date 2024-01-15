В Superjob объяснили, кто в России не платит налоги

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Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2023 года число работников в неформальном секторе экономики в России выросло до 14,2 млн человек. Это составляет 19,1% от общей численности занятых.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, что в неформальный сектор входят люди, которые не оформлены как самозанятые, но получают деньги за работу. Зачастую это те, кто получает дополнительный доход, рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».
Захаров подчеркнул, что сегодня постепенно идёт «обеление» неформального сектора. Многие россияне оформляются как самозанятые. Однако и эта функция не до конца доработана. По словам собеседника, самозанятыми сегодня оформляются те, кто фактически ими не являются.
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«Эти люди что-то делают, как-то живут, но государство понятия не имеет, чем они занимаются. Например, человек может работать нотариусом, но в сезон сбора шишек – едет их собирать. Никто не учитывает, сколько шишек он собрал, где и кому он их продал. Также и с репетиторами, которые не зарегистрированы как самозанятые», — сказал он, добавив, что свести к нулю неформальный сектор невозможно.
«По данным налоговой, количество самозанятых достигло девяти миллионов человек. Из них меньше миллиона – это фермеры, которые зарегистрировались как самозанятые и платят налоги или парикмахеры, которые стригут на дому. Остальные миллионы – это таксисты и курьеры, которые зарегистрированы как самозанятые, но таковыми не являются. Это просто схема, временная дырка, которая позволяет сфере услуг конкурировать с зарплатами реального сектора, приводит к оттоку людей из реального сектора в сферу услуг», — сказал Захаров.Читайте также:
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Екатерина Шмакова