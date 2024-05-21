Эксперт назвала лучшее время для тренировок

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Важно исходить из собственных ощущений при выборе времени для тренировок. при есть ряд научных исследований о том, как время тренировки сказывается на сердечно-сосудистой системе.
Об этом в эфире «Радио 1» заявила эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина.
На втором месте, по словам эксперта, интервал с 8 утра до 11. То есть это утренний период, когда человек обычно просыпается. Гладкина отметила, что это время тоже очень хорошо подходит с точки зрения профилактики различных заболеваний.
Вечерние тренировки стоят на последнем месте. Эксперт заявила, что они тоже полезны, но показывают результаты хуже других временных интервалов. Поэтому, делает вывод Гладкина, всем, кому хочется прожить долгую и здоровую жизнь, стоит обратить внимание на данные рекомендации. В то же время эксперт считает, самое важное это регулярность и дисциплина.
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«Ученые медицинского центра Нидерландов на протяжении восьми лет проводили исследования. Практически 3000 пациентов участвовали в этом эксперименте. И выяснилось, что самое оптимальное время, которое максимально помогает людям предотвратить и инсульт, и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, это 11 утра. То есть такое время для многих покажется совершенно неудобным и нереальным, потому что это рабочее время у большинства людей, тем не менее, выяснилось, что именно 11 утра», — отметила Гладкина.
На втором месте, по словам эксперта, интервал с 8 утра до 11. То есть это утренний период, когда человек обычно просыпается. Гладкина отметила, что это время тоже очень хорошо подходит с точки зрения профилактики различных заболеваний.
Вечерние тренировки стоят на последнем месте. Эксперт заявила, что они тоже полезны, но показывают результаты хуже других временных интервалов. Поэтому, делает вывод Гладкина, всем, кому хочется прожить долгую и здоровую жизнь, стоит обратить внимание на данные рекомендации. В то же время эксперт считает, самое важное это регулярность и дисциплина.
«Когда у нас есть регулярность, когда у нас есть дисциплина, когда мы имеем какой-то определенный свой график, наш организм уже встраивается в него, он уже ждет этих тренировок. И очень важно иногда даже заставлять себя для того, чтобы были результаты», — подчеркнула Гладкина.Читайте также:
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Артем Кузьмин