Эксперт объяснил, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами

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Кошки не проявляют такие чувства, как любовь и дружба, в том понимании, которое присуще людям, заявила зоопсихолог Наталья Левченко из Донской ветклиники в интервью сайту «Москва 24». Однако у них есть привязанность к хозяину.
Левченко объяснила, что завоевать доверие взрослой кошки довольно сложно, так как они очень осторожны. Взаимодействие с котенком обычно более легкое. Несмотря на это, даже взрослые кошки могут привязываться к своим хозяевам. Она подчеркнула, что кошки известны своей независимостью и предпочитают держаться в стороне, и что они не любят нарушения своей личной зоны даже в форме ласки. Однако характеры кошек могут быть разными, от разговорчивых и ласковых до более замкнутых.
Когда кошка подходит и трется о ноги или руки человека, это выражение желания пообщаться. Она также может метить свою территорию лицевыми железами, оставляя феромоны. Обычно в это время кошки мурлыкают громче, что указывает на их спокойствие и уверенность.
Левченко также упомянула так называемый «молочный шаг», когда кошка мнет лапами мягкую поверхность. Это инстинкт, который они получают в раннем возрасте при кормлении молоком матери. Этот жест имеет успокаивающий эффект, и некоторые кошки могут продолжать его использовать во взрослом возрасте.
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Когда кошка подходит и трется о ноги или руки человека, это выражение желания пообщаться. Она также может метить свою территорию лицевыми железами, оставляя феромоны. Обычно в это время кошки мурлыкают громче, что указывает на их спокойствие и уверенность.
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Артем Кузьмин