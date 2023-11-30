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Исследование: Собаки и кошки – самые популярные домашние животные у россиян

30 ноября 2023, 17:40
Фото: istockphoto.com/ajr_images

Фото: istockphoto.com/ajr_images

Исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что наиболее популярными среди россиян домашними питомцами стали собаки и кошки.
При этом, на третьем месте по популярности в России оказались птицы.

Как передаёт Газета.ру, наиболее популярными породами собак у россиян являются немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. В топ самых любимых пород кошек вошли шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс.


Что касается птиц, то наиболее часто наши сограждане заводят попугаев, а именно волнистых, жако, какаду, ара и корелла.

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#россияне
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Катеринин день: что можно и чего нельзя делать 7 декабря 2023 года
День памяти святой Екатерины 2023: история и традиции праздника
07 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/worldwidephotoweb

7 декабря православные христиане отмечают праздник великомученицы Екатерины. О том, когда появилось торжество, какие традиции существуют и что нельзя делать, расскажет редакция «Радио 1».


Катеринин день: история праздника 

 


Екатерина была невероятно красива и умна, она интересовалась искусством и трудами античных ученых. Когда девочка подросла, родители торопились выдать ее замуж, однако юная Катерина настаивала, что заключит брак с тем, кто превзойдет ее в красоте, мудрости и знатности. Тогда Старец сказал ей, что только Иисус Христос может быть ее суженным.

Девушка начала неустанно молиться иконе и через какое-то время ей в руки упал перстень, таким образом Господь обручил ее себе. 

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Однако жестокий император Максимин, пытался женить Катерину на себе, и получив отказ, приказал казнить ее. Девушка была обезглавлена после нескольких дней пребывания в темнице. Мощи святой Екатерины были перенесены на Синайскую гору.  

День памяти святой Екатерины: что нельзя делать 


Седьмого декабря верующим нельзя надевать новую обувь. Это может привести к ссоре с супругом и семейному разладу. Мести избу также нежелательно, так можно выгнать из дома счастье и благополучие. 
 
Веселиться и радоваться в праздник великомученицы тоже нельзя. 

Что можно делать 7 декабря


Православные христиане посещают в этот день храмы. Екатерина считается покровительницей брака, поэтому мученицу просят о семейном благополучии или встрече с суженным. Предания гласят, что поставленные в воду ветки вишни могут предсказать, когда девушка выйдет замуж. Если на ветке вскоре появятся цветки, значит свадьба будет в будущем году.
 

Катеринин день: приметы

 
Если седьмого декабря ясная и солнечная погода, то зима будет холодной. Теплая погода в этот день также предвещает наступление морозов. Если снега в Катеринин день выпало мало, то следующий год не принесет урожай.
 
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#храм
#праздник
#церковь
#традиции
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Прилепину присвоили звание почётного члена партии «Справедливая Россия»
Миронов: Захару Прилепину присвоили звание почётного члена СРЗП
06 декабря 2023, 20:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание «Почётный член Социалистической партии «Справедливая Россия – За правду». Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
Он напомнил, что в начале этого Прилепин добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Однако по закону военнослужащие не имеют права заниматься политикой, поэтому было принято решение о присуждении звания. 

При этом Миронов подчеркнул, что Захар Прилепин остаётся в рядах партии, являясь примером для однопартийцев. Он является «настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам», сообщил лидер партии. 

Миронов заявил, что действия людей, пытающихся расколоть коалицию левых сил в России, останутся без успеха, поскольку вернутся Прилепин и остальные участники СВО и голос партии «зазвучит ещё громче». 

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#лидер
#сво
#захар прилепин
#партия
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Горокруг Пушкинский продолжит работы по программе «Социальная газификация» в 2024 году
В 2024 году планируют провести газ в пяти населённых пунктах ГО Пушкинский
06 декабря 2023, 18:56

Фото: IStock/Chepko

В 2024 году городской округ Пушкинский продолжит выполнять программу «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В рамках программы специалисты выполняют догазификацию населённых пунктов. В следующем году газ проведут деревне Василево, сёлах Тишково и Рахманово, в дачном посёлке Ашукино, а также в городе Пушкино. Планируется, что работы начнутся уже в январе 2024 года.
«По программе можно подвести газ до границ участка без привлечения средств жителей. Граждане льготных категорий могут рассчитывать также на дополнительные меры социальной поддержки населения, которые включают бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей», — напомнили в администрации.  
Чтобы попасть в программу нужно подать заявку через портал РПГУ. У вас должно быть право собственности на дом, подлежащий газификации, и постоянная прописка в нём.

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#дом
#газ
#пушкино
#социальная газификация
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В ГД займутся вопросом предоставления бесплатных лекарств амбулаторным больным
06 декабря 2023, 18:54

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В ГД будут прорабатывать идею о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных в 2024 году.
Совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных запланирована в следующем году. С похожими инициативами о необходимости разработки законопроекта выступали многие оппозиционные фракции Госдумы.

Об этом рассказал РИА Новости депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). По словам депутата, есть разные подходы к реализации данной инициативы.

Ранее сообщалось, что проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.

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#госдума
#новости
#лекарства
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Жителям Подмосковья предложили опрос о благоустройстве дворов
06 декабря 2023, 18:53

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

На сайте Главного управления содержания территорий Московской области стартовал опрос о необходимости установки малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На главной странице сайта ГУСТ выбираете «Общественное голосование на портале госуслуг». Далее необходимо авторизоваться на портале, а потом выбрать, каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе. Мы предложили несколько вариантов на выбор: скамейки, урны, беседки и клумбы. Именно на нехватку этих форм жители чаще всего указывают в своих обращениях», – рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Она пояснила, что опросы на сайте ведомства проводятся для улучшения дворовых территорий. Например, если жители укажут, что в их дворах не хватает клумб, вопросы озеленения, оформления палисадников будут предложены весной городским округам для оформления территорий.

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#светлана аипова
#подмосковье
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#густ мо
#дворы
#благоустройство
#опрос
#жители
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В Подмосковье дети прогнали тракторы, которые хотели снести горку
06 декабря 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Подмосковье дети не дали тракторам снести самодельную снежную горку, закидав их снежками.
Telegram-канал «Это Москва» пишет, что случай произошёл в Одинцово. Рабочие на тракторах прибыли, чтобы убрать снежную горку. Но дети оказались против. Мальчики и девочки встали на её защиту.

«Дети устроили бойкот и отстаивают горку. Там настоящая революция! Сейчас уже перешли в наступление и кидают в трактор снежками», — говорят очевидцы. 
Рабочие, которые планировали убрать снег, оказались в замешательстве, столкнувшись с детьми. В итоге спецтехника уехала, оставив снег и самодельную горку целыми. 

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#подмосковные стройки
#дети
#снег
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Жителям Подмосковья пообещали денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия
06 декабря 2023, 18:12

Фото: Росгвардия МО

Жители Подмосковья могут сдать незаконно хранящееся оружие или взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Выплаты осуществляются на основании Постановления правительства Московской области. Для получения вознаграждения нужно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции; подать заявление в ГУРБ Московской области.
 
Размер денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие варьируется от 100 рублей за 100 г пороха до 15 тыс рублей за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие.
 
Единственное условие состоит в том, что с использованием сданного оружия не было совершено никаких преступлений.
 
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#гурб
#оружие
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Тюремные робы в женских колониях хотят сделать менее депрессивными
Минюст РФ: женские робы в колониях лишат «депрессивных тонов»
06 декабря 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Семен Апасов

Тюремные робы в женских российских колониях планируют изменить, чтобы они выглядели не так депрессивно.
Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета. Потому что то, что они сегодня носят, это депрессивные тона», —цитирует министра РИА Новости.
При этом Чуйченко не стал уточнять, как именно изменят женские робы в колониях.

Ранее сообщалось, что в СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими. Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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#тюрьма
#женщины
#новости
#политика
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Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
06 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу главной новогодней ёлки страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорожники подготовили подъездную дорогу к месту вырубки длиной 400 м.
«Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники обустроили парковку и площадку. Общая площадь работ составила 6 тыс кв м. Всего в работах участвовали 15 дорожных рабочих и девять единиц специальной техники техники», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что главную ель страны планируют срубить11 декабря в городском округе Щёлково. В этом году она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

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