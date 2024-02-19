Эксперт по недвижимости Каменев заявил о росте спроса на аренду студий

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«На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад, вероятнее, искал бы однокомнатные квартиры», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.
Он добавил, что такой спрос вызывает рост средних цен на компактное жилье.
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