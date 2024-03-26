Эксперт по туризму оценил идею присваивать кемпингам звёзды наравне с отелями

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Российским кемпингам будут присваиваться звёзды по аналогии с отелями. Этим займётся Роскачество совместно с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма.
В разговоре с «Радио 1» это нововведение прокомментировал президент Общенациональной ассоциации авто-мототуризма и караванинга, координатор экспертного совета Государственной думы РФ Сергей Лобарев. Он сразу назвал идею такой классификации очень правильной и своевременной, если не запоздалой. Это очень важно для потребителей автодорог, например, людей с инвалидностью. Видя «звёздную» оценку того или иного кемпинга при планировании поездки они заранее будут знать условия экологии и безопасности, которые их ожидают, какие услуги предоставляет объект, подчеркнул специалист.
Лобарев высказал лишь некоторую обеспокоенность по поводу того, что нововведение готовится в большей степени кулуарно, Роскачество советуется в основном только с теми, кто непосредственно строит или обслуживает кемпинги.
Идея категорий для кемпингов очень правильная, но информация об условиях и перечне предоставляемых услуг должна быть прозрачной и абсолютно полной, вплоть до расстояния до туалета и ближайшей заправки, заключил Сергей Лобарев.
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Лобарев высказал лишь некоторую обеспокоенность по поводу того, что нововведение готовится в большей степени кулуарно, Роскачество советуется в основном только с теми, кто непосредственно строит или обслуживает кемпинги.
«В обсуждении подобных вопросов обязательно должны принимать участие потребители автодорог, а их пожелания и предложения непременно должны учитываться», — убеждён эксперт.При создании критериев для кемпингов должны учитываться интересы и комфортность тех, кто планирует семейный отдых на колёсах, людей с домашними животными, инвалидов, водителей мотоциклов и других категорий пользователей автодорог, подчеркнул специалист.
Идея категорий для кемпингов очень правильная, но информация об условиях и перечне предоставляемых услуг должна быть прозрачной и абсолютно полной, вплоть до расстояния до туалета и ближайшей заправки, заключил Сергей Лобарев.
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Александр Бойцов