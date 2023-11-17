Эксперт раскрыл способ приумножить удовольствие от секса

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Телеведущая Елена Малышева заявила, что оптимальное количество секса для здоровья – это минимум раз в неделю. Однако психиатр, сексолог и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер уверен, что главное в сексе не количество, а качество.
В беседе с «Радио 1» эксперт рассказал, что продолжительность секса, а также количество половых актов в неделю не говорит о качестве. Главное в этом вопросе – доставить удовольствие своему партнёру.
Для того, чтобы получить максимум удовольствия от секса важна и техника, уверен специалист.
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«Самое главное в сексе – это концентрация внимания не на собственных удовольствиях, а на своём партнёре, главное – это доставить удовольствие ему, от этого ты сам получаешь удовольствие, да ещё и помноженное», — отметил Теслер.
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Екатерина Шмакова