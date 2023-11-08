Мужчинам назвали три способа усилить оргазм

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Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой рассказали о трех способах, которые могут мужчинам испытать более яркий оргазм. Об этом пишет издание Men's Health.
Голдман посоветовала во время интима стимулировать область между половым членом и анусом. Она объяснила, что данная зона содержит край много нервных окончаний и она достаточно чувствительна. Эксперт также рекомендовала сконцентрироваться на дыхании и физических ощущениях.
«Дышите медленно и глубоко. Это усилит поступление кислорода в область гениталий, что сделает кульминацию сильнее», — дала совет Голдман.
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