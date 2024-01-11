Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы

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Объема обогащенного урана, имеющегося у США, будет недостаточно для реализации программы создания новых ядерных реакторов для энергетики, считает главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, передает РИА Новости.
Это заявление было сделано в свете запроса Министерства энергетики США на услуги по обогащению урана на американских заводах, который был опубликован в контексте обсуждения возможного запрета на импорт российского урана.
В рамках этого запроса рассматривается производство урана повышенной обогащенности HALEU (high-assay low-enriched uranium). Согласно заявлению минэнерго США, HALEU является сырьем для будущего производства топлива для новых перспективных ядерных реакторов, направленных на повышение энергетической безопасности страны. Министерство также планирует выделить до 500 миллионов долларов для обеспечения 10-летних контрактов по производству HALEU.
Уваров подчеркнул, что компания Centrus, единственная в США, обладающая собственными центрифугами для обогащения урана, уже получила 265 миллионов долларов с 2019 года для нужд программы HALEU. Однако он также отметил, что по оценкам министерства энергетики США, к 2030 году стране потребуется до 40 тонн урана HALEU только для демонстрации новых реакторов. Уваров сомневается в том, что выделенные на данный момент 500 миллионов долларов значительно изменят ситуацию.
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В рамках этого запроса рассматривается производство урана повышенной обогащенности HALEU (high-assay low-enriched uranium). Согласно заявлению минэнерго США, HALEU является сырьем для будущего производства топлива для новых перспективных ядерных реакторов, направленных на повышение энергетической безопасности страны. Министерство также планирует выделить до 500 миллионов долларов для обеспечения 10-летних контрактов по производству HALEU.
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Артем Кузьмин