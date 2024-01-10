Министерство энергетики США решило отказаться от российского урана

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Соединённые Штаты решили отказаться от импорта урана из России и восстановить собственное производство ядерного топлива. Об этом заявили в американском министерстве энергетики.
Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.
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