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Министерство энергетики США решило отказаться от российского урана

10 января 2024, 13:59
Фото: istockphoto/Jumbo2010

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Соединённые Штаты решили отказаться от импорта урана из России и восстановить собственное производство ядерного топлива. Об этом заявили в американском министерстве энергетики.

По информации информационного агентства Reuters, правительство США сейчас озабочено поиском новых поставщиков урана для реакторов нового поколения взамен России, которая стала одним из лидеров по поставкам этого топлива в результате реализации программы переработки советского ядерного оружия.

Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.

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Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества
ЦБ предупредил о возможных мошеннических схемах по разблокировке активов
10 января 2024, 15:01

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России предупреждает о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
В ЦБ рассказали, что злоумышленники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, которые заблокированы иностранными учетными институтами. По информации регулятора, данные объявления получили массовое распространение в сети.

Чтобы якобы разблокировать активы мошенники просят перевести на счет организации, которая предоставляет такие услуги, сумму, равную числу замороженных активов. При этом потенциальным жертвам обещают вернуть эту сумму на банковский счет в двукратном размере.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают.

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Рублю предсказали падение до 110 за доллар из-за замедления глобальной экономики
Экономист Зубец предупредил о замедлении глобальной экономики в 2024 году
10 января 2024, 13:28

Фото: IStock/Diy13

Темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«В этом году можно ожидать замедления темпов роста глобальной экономики, а это приведёт к снижению цен на нефть и у нас могут возникнуть проблемы с получением валютной выручки, её просто станет меньше. Из-за этого рубль обесценится к концу года до уровня 100-110 рублей за доллар, может быть», — сказал экономист.
При этом, общая экономическая картина в России будет неплохой, заметил Зубец. По его словам, инфляция сохранится на уровне 6-8%, но доходы россиян будут расти, а экономический рост продолжится.
«По моим ощущениям, таких всплесков, как в прошлом году по ценам, у нас не будет, потому что 2023 год у нас был тяжёлый с точки зрения экономики, логистик и поставок. В целом в 2024 году экономический рост продолжится, так как правительство планирует израсходовать 35 трлн рублей, это больше на 5 трлн, чем в прошлом, а российская экономика в прошлом году росла именно за счёт больших бюджетных расходов, которые шли на производство, на инфраструктуру зарплату военным и гражданским», — сказал он.
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В Московской области идет активное усиление поддержки проектов импортозамещения
10 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto / Amorn Suriyan

В Подмосковье усиливают поддержку проектов импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В 2024 году продолжается работа программы Фонда развития промышленности Московской области по грантовой поддержке инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.

«Ключевые изменения, которые были внесены в грантовую программу подмосковного ФРП на 2024 год – это увеличение суммы компенсации, которую можно получить за счет гранта, и снижение объема кредитного договора для доступа к программе. <…> Объем выделенных средств на эту программу составит 565 млн рублей. Прием заявок на получение грантов запланирован на март 2024 года», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что полную информацию о возможностях данной мере поддержки можно найти на официальной сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.

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Россиянам назвали лучшее время года для аренды квартиры
В Гильдии риэлторов рассказали, когда лучше снимать квартиру в России
10 января 2024, 11:12

Фото: IStock/jaturonoofer

В 2023 году аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем подорожала на 22%, арендовать однушку теперь можно до 21 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 19%, до 27 тысяч рублей, трёхкомнатных – на 15%, до 34 тысяч рублей.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев отметил, что на рост цен повлияли инфляция, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Рост доходов населения и инфляция, которая была существенной последние два года, — всё это привело к удорожанию коммунальных услуг и аренды. Ещё один фактор – это приток квалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья, который усилился осенью 2023 года. Это увеличило спрос в Москве и Петербурге и городах-миллионниках. А так как приток рабочей силы и новых студентов происходит в августе, тогда и начинает дорожать аренда. Обычно на 10% за осень цены растут», — сказал Апрелев.
По словам специалиста, в ближайшее время стоимость аренды квартир расти не будет, эксперты ожидают коррекцию на 10% в сторону понижения спроса и цен.

Так, оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок Константин Апрелев назвал весну-осень, когда спрос снижен.

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В Подмосковье будут действовать новые правила розничной торговли пива
10 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С января 2024 года вступают в силу новые правила розничной торговли пивом и слабоалкогольной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новые правила вступят в силу с 15 января 2024 года. На предприятиях будут устанавливаться кеги на краны и при продаже напитков из нее на разлив продавцам необходимо будет передавать данные в систему маркировки «Честный знак».

«Благодаря комплексному взаимодействию регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия с розничными продавцами пива и других слабоалкогольных напитков в рамках информационно-просветительской работы по продвижению практик ответственного потребления и контроля посредством системы маркировки «Честный знак», потребитель сможет не сомневаться в легальности приобретаемого товара», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме этого, чтобы предприниматели смогли продолжить работать, но уже с новыми условиями, им необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы маркировки и активировать соответствующую товарную группу.

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#алкоголь
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам до 16,7% годовых
10 января 2024, 10:16

Фото: iStock/Evkaz

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка составит 16,7% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что ставки по программам с государственной поддержкой при этом не изменятся. В банке сообщили, что минимальные ставки по программе «Загородная недвижимость» составят от 17%, «Гараж» — от 17,2%, «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%.

Напомним, в декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Примечательно, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.

Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше.

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Стала известна главная угроза мировой экономике в 2024 году
Росконгресс назвал госдолг США главной угрозой мировой экономике в 2024 году
10 января 2024, 07:04

Фото: istock / rarrarorro

Объем государственного долга США серьезно вырос, преодолев отметку 34 триллиона долларов. На обслуживание долга гражданам Америки в скором времени нужно будет тратить по одному триллиону долларов в год. Такие суммы несут риски для общей системы финансов и мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Росконгресса.

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и 1 триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — отмечается в докладе.
При таком соотношении госдолга Соединенных Штатов и доходов бюджета расплатиться «математически невозможно».

Специалисты отметили, что такой размер долга накопился при низких ставках, а необходимость его рефинансировать появилась при высоких, ограничивающих экономическую активность и сокращающий поток денег.

Ранее россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#долги
#финансы
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КРМО за год привлекла в Подмосковье инвестпроекты на 60 млрд рублей
09 января 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Корпорация развития Московской области привлекла в регион в прошедшем году инвестпроекты на 60 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В 2023 году при участии КРМО в регион было привлечено 45 новых инвесторов с объёмом инвестиций свыше 60 млрд рублей. В проработке корпорации находятся ещё 405 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 374 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, самой привлекательной сферой для инвесторов в прошлом году осталась металлообработка. Она заняла 28% от общего объема инвестпроектов. На втором месте, как и годом ранее, оказалась пищевая промышленность – 16%.

Так, компания «Полимертехком» запустила импортозамещающее производство полимерного рукава для восстановления повреждённых трубопроводов. Компания «Диаконт» наладила производство тест-полосок и глюкометров для больных сахарным диабетом.

Один из необычных проектов в сфере импортозамещения стало выращивание редких цветов. Маттиолу, львиный зев и тюльпаны редких сортов традиционно привозили в Россию из Голландии и Кении. Теперь их выращивают в Раменском городском округе.

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#московская область
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В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах
Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России
09 января 2024, 21:36

Фото: iStock/bodnarchuk

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Моисеева, физические лица пытаются с помощью вывоза золота обойти «курсовую» экспортную пошлину. Он отметил, что в правительстве крайне обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля. Отмечается, что согласно нынешнему законодательству, в данной ситуации предъявить таким лицам нечего.

Уточняется, что в постановлении будут прописаны фиксированные нормы объёмы. Планируемый реалистичный срок готового документа — конец первого квартала.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету.

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