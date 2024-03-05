Эксперт рассказал, как справиться с цифровой зависимостью

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Проводя свободное время в телефоне, человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции, думать о неприятных для себя темах.
Об этом в интервью RT рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова. по ее словам, справиться с этим состояние можно с помощью хобби и планирования времени.
Кроме того, по словам эксперта, не стоит идеализировать или демонизировать гаджеты, важно соблюдать баланс, а также не забывать откладывать смартфон примерно за час или полчаса до засыпания.
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«Необходимо создать для себя более приемлемую обстановку. Например, разбить большие дела на более маленькие и делать их постепенно и поэтапно, составить себе расписание, делегировать какие-то дела, если это возможно, отказаться от каких-то задач или перенести их. Трудную ситуацию по возможности попытаться изменить. Во-вторых, это отсутствие хобби или какого-то дела, которым можно было бы заняться при желании отдохнуть» — отметила Юлия Кочетова.
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Артем Кузьмин