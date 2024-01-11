Убрать гаджеты и включить дневной сон: как помочь ребёнку восстановить режим дня

Фото: IStock/djedzura
У детей плохо развита сила воли, поэтому вернуться к прежнему режиму дня после новогодних праздников бывает сложно. Об этом рассказала психолог Анна Белявская. Как восстановить привычный уклад специалист объяснила в эфире «Радио 1».
О том, что ребёнку тяжело возвращаться к режиму, может говорить его поведение: перепады настроения, нежелание куда-либо идти и проблемы с ранним пробуждением. В этом случае психолог советует не ругать ребёнка за слабость, а помочь ему.
Подросткам рекомендуется ограничить время на гаджеты. По словам психолога, телефоны, компьютеры и планшеты раскачивают эмоциональную сферу и нервную систему, из-за чего прийти в себя сложнее. Если согласно домашнему распорядку дел ребёнок отвечает за выгул питомца, психолог рекомендовала оставить эту обязанность, так как после выхода на улицу дети чувствуют себя бодрее и активнее.
Чаще отдыхать: психолог назвала способ влиться в рабочий режим
Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году
Фитнес-эксперт рассказал о правилах тренировок после праздников
«Нужно договориться перед сном о времени пробуждения, чтобы утром было проще. Нам нужно поставить рамки для ребёнка, обязательно проявить твёрдость, чтобы чётко обозначить время подготовки ко сну. Важно не читать, не играть, не смотреть телевизор перед этим, важно лечь спать вовремя, чтобы выспаться. Также нужно уменьшить нагрузку, освободить от детских дел по дом», — сказала эксперт.
«Домашние задания мы оставляем как есть, вместо этого можно снизить нагрузку в секциях. В некоторых случаях можно включить дневной сон детям начальной школы, если замечаем, что за несколько дней ребёнок не вернулся в режим», — заключила Белявская.Читайте также:
Чаще отдыхать: психолог назвала способ влиться в рабочий режим
Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году
Фитнес-эксперт рассказал о правилах тренировок после праздников
Екатерина Шмакова