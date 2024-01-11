Убрать гаджеты и включить дневной сон: как помочь ребёнку восстановить режим дня

Аллергия на холод или «холодовая крапивница» – реакция организма на резкие перепады температур. Как правило, заболевание не сопровождается тяжёлым течением и не приводит к несчастным случаям. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Радио 1», как определить аллергию и отличить от обычного обморожения.