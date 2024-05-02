Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща

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На сегодняшний день в России свыше 24 тысяч человек обратились в больницу после укуса клеща. Опасность представляют именно присосавшиеся клещи. Место для укуса кровосос может выбирать несколько часов, поэтому во время пребывания на природе важно периодически осматривать свое тело и, конечно же, обязательно после прогулки.
Главный специалист-эксперт Отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща.
По словам специалиста, с момента прокалывания кожи клещом сразу есть риск заболевания — независимо от того, сколько клещ просидел и глубоко ли вкрутился в тело.
Евгений Артеменко дал рекомендации о том, что делать в экстренной ситуации.
Также специалист Роспотребназдора сказал, что, по научным данным, клещи активизируются в мае, конце июля — начале августа и в сентябре — октябре.
В завершении беседы эксперт ещё раз напомнил, что нельзя играть в русскую рулетку, а лучше сразу обращаться в медицинскую организацию.
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«Нужно правильно одеваться, посещая природу: брюки заправлять штаниной в носки или носить высокую обувь, поскольку клещ ползёт с земли, цепляется за штаны и лезет наверх. Рубашка тоже должна быть заправлена в брюки, манжеты брюк и рубашек должны быть плотными, желательно на липучках. Стоит избегать открытых участков кожи, чтобы клещу было сложнее добраться и присосаться к телу. Также надевать одежду лучше светлых тонов. Это поможет увидеть клеща на себе», — рассказал эксперт.
По словам специалиста, с момента прокалывания кожи клещом сразу есть риск заболевания — независимо от того, сколько клещ просидел и глубоко ли вкрутился в тело.
Евгений Артеменко дал рекомендации о том, что делать в экстренной ситуации.
«Как можно скорее обратиться в медорганизацию, чтобы его грамотно удалили. Если нет возможности, то следует самостоятельно достать клеща, выкручивая его против часовой стрелки пинцетом или ниточкой. И потом его нельзя выбрасывать, нужно сохранить в герметичном пакетике или баночке и отнести в лабораторию, которая проводит исследования на наличие возбудителя в клеще»,— сообщил собеседник.
Также специалист Роспотребназдора сказал, что, по научным данным, клещи активизируются в мае, конце июля — начале августа и в сентябре — октябре.
«По научным данным, у клещей два периода активности: май и конец июля — начало августа. Но ещё есть всплеск, когда активно идут грибы: сентябрь и октябрь. Они активны от благоприятной среды: тепла и влаги. Совет: обрабатывать свою одежду специальными, отпугивающими средствами — репеллентами, на которых указано, что они помогают от клещей. А дачные участки необходимо благоустраивать: косить высокую траву, потому что земля подсохнет, а клещи не любят засуху», — советует эксперт.
В завершении беседы эксперт ещё раз напомнил, что нельзя играть в русскую рулетку, а лучше сразу обращаться в медицинскую организацию.
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Анастасия Бондарева