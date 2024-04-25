Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России было выявлено 47 новых вирусов, передающихся от комаров, и 14 новых вирусов, передающихся от клещей. Об этом она сообщила в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Человечество совсем недавно открыто для себя микромир. В настоящее время он изучен всего на 5%. Многие прибегают к антибиотикам для избавления от бактерий. Но вместе с опасными они убивают и полезные, которых в каждом человеке примерно по 2,5 килограмма.
Что же касается новых видов вирусов, то в каждом клеще их можно обнаружить десятки, но опасными по-прежнему остаются только энцефалит и боррелиоз, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Комары, в свою очередь, переносят малярию, но она не относится к вирусам, являясь полноценной клеткой. Малярия находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов.
При этом вирусы команды тоже переносят, например, болезнь Зика.
Онищенко также рассказал, что вся российская лабораторная сеть в настоящее время настроена на известные вирусы. Новые данные о различных подвидах появляются только после эпидемий.
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Что же касается новых видов вирусов, то в каждом клеще их можно обнаружить десятки, но опасными по-прежнему остаются только энцефалит и боррелиоз, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Комары, в свою очередь, переносят малярию, но она не относится к вирусам, являясь полноценной клеткой. Малярия находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов.
При этом вирусы команды тоже переносят, например, болезнь Зика.
Онищенко также рассказал, что вся российская лабораторная сеть в настоящее время настроена на известные вирусы. Новые данные о различных подвидах появляются только после эпидемий.
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Анастасия Чинкова