Эксперт Шутов: Личные данные со смартфона можно украсть через зарядку в машине

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IT-специалист Василий Шутов рассказал, что существует возможность кражи со смартфона личных данных через автомобильную зарядку. Об этом пишет агентство «Прайм».
«Рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета «no data cable», в котором отсутствует возможность передачи данных», — цитирует издание слова Шутова.
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