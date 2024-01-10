Эксперты Давоса назвали главную мировую проблему

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Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад о глобальных рисках, который подготовлен Всемирным экономическим форумом.
Эксперты особенно выделяют тот факт, что распространение ложной информации более не требует определенных навыков и может осуществляться благодаря искусственному интеллекту, что уже привело «к взрывному росту фальсифицированной информации».
Уточняется, что в опросе принимало участие более 1400 различных экспертов и политических фигур. Примечательно, что данный опрос завершили до обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
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Согласно информации источника, экстремальные погодные условия и серьезные климатические изменения вызывают у экспертов наибольшую долгосрочную озабоченность. При этом риски обострения вооруженных противостояний воспринимаются как весьма возрастающие.
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Екатерина Коршунова