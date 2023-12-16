Эльфов признали серьёзной угрозой для нацбезопасности России

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Эльфы представляют серьезную национальную угрозу для безопасности России, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев во время своего выступления в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья». В чём именно заключается угроза стране со стороны эльфов, он не уточнил.
По его словам, в России при последней переписи населения официально была зафиксирована эльфийская народность — эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч россиян.
Общественник также подчеркнул, что в «Яндекс Переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ.
Напомним, что вымышленный эльфийский язык разработал Дж. Р. Р. Толкин, автор книг «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» и других.
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«По Конституции РФ национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, которые учат эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, я считаю это серьезной угрозой», — отметил Андрей Худолеев.
Напомним, что вымышленный эльфийский язык разработал Дж. Р. Р. Толкин, автор книг «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» и других.
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Артем Путинцев