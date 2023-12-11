В Госдуме поддержали проект о запрете вывесок на иностранных языках

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Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, запрещающего предоставлять на вывесках, витринах и в общественных местах информацию на иностранных языках.
Отмечается, что депутаты, которые внесли документ, выступают за ограничение использования иностранных языков в рекламе, при продаже различной продукции, оказании услуг, в СМИ, при осуществлении градостроительной деятельности и другое.
Согласно законопроекту, информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна быть представлена на русском языке. Это касается текстов на вывесках, указателях, информационных табличках, знаках. А именно, информации, касающейся льгот, скидок, продуктов, условий оказания услуг и т.д.
Авторы законопроекта подчеркнули, что с принятием нововведения запрещено будет использование таких слов как: «sale», «open», «shop», «coffee», «fresh» и других.
При этом уточняется, что требования не коснутся товарных знаков, фирменных названий, знаков обслуживания и других ситуаций, которые предусмотрены законодательными актами РФ и ЕАЭС.
Вместе с тем, законопроектом подразумевается введение запрета на иностранные названия жилых комплексов и населённых пунктов. Также нельзя будет использовать производные от иностранных слов и выражений.
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Согласно законопроекту, информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна быть представлена на русском языке. Это касается текстов на вывесках, указателях, информационных табличках, знаках. А именно, информации, касающейся льгот, скидок, продуктов, условий оказания услуг и т.д.
При этом уточняется, что требования не коснутся товарных знаков, фирменных названий, знаков обслуживания и других ситуаций, которые предусмотрены законодательными актами РФ и ЕАЭС.
Вместе с тем, законопроектом подразумевается введение запрета на иностранные названия жилых комплексов и населённых пунктов. Также нельзя будет использовать производные от иностранных слов и выражений.
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Анастасия Чинкова