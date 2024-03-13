Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Один из трех лиц, по отношению к которым Евросоюз решил не продлевать санкции в связи с событиями на Украине, — это предприниматель и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.
Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте ЕС.
Также сняли ограничения с вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» в Европе, гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.
Еще в конце февраля дипломатические источники в Евросоюзе утверждали, что такое решение будет принято. При этом они называли санкции в отношении Мндоянца и Гамбалека «неоправданными с точки зрения юриспруденции».
Вслучае с Воложем, который покинул Россию еще в 2014 году и заявил о своем намерении уйти из «Яндекса» в декабре 2022 года, причиной исключения из списка стало изменение его поведения.
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Также сняли ограничения с вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» в Европе, гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.
Вслучае с Воложем, который покинул Россию еще в 2014 году и заявил о своем намерении уйти из «Яндекса» в декабре 2022 года, причиной исключения из списка стало изменение его поведения.
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Артем Кузьмин