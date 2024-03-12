Такер Карлсон подверг критике антироссийвкие санкции США

Фото: Официальный сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал санкции Вашингтона против России, сообщает РИА Новости.
По мнению Карлсона, санкции США против России нарушают правила мирового порядка.
В частности, он осудил решение об исключении России из международной платежной системы SWIFT. Он также выступил против ареста имущества российских бизнесменов.
Ранее журналист раскритиковал президента США Джо Байдена за слова об Украине.
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«Это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», – возмутился Карлсон.
Ранее журналист раскритиковал президента США Джо Байдена за слова об Украине.
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Александр Климов