Омбудсмен Фаевская помогла жителю Орехово-Зуева получить социальные услуги на дому

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг на дому жителю Орехово-Зуева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Мужчина сам обратился к Фаевской. Девять месяцев он не мог воспользоваться социальными услугами на дому как инвалид-колясочник.
В пресс-службе напомнили, как обратиться к уполномоченному, если восстановить нарушенные права самостоятельно не получается. Можно позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20 и рассказать о проблеме. Ещё один вариант – написать на почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Также можно заполнить форму на сайте.
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«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги. Чтобы оперативно помочь ему, мои сотрудники связались с руководством Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Вскоре Василий заключил договор с центром на получение социальных услуг на дому», – рассказала Фаевская.
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Лора Луганская