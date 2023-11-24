Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела приём жителей вместе с представителями Главного следственного управления СКР по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Три жителя городских округов Мытищи и Одинцово обратились по вопросам расследования уголовных дел. Им были даны квалифицированные разъяснения. Вопросы, требующие детального рассмотрения, приняты в работу.
Она добавила, что для более эффективного взаимодействия такие приёмы будут проводить регулярно.
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«Недавно мы подписали с ведомством соглашение о сотрудничестве. А сегодня состоялся наш первый совместный приём жителей. К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», – сказала Фаевская.
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Лора Луганская