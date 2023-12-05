Философ Брызгалина: «Пока последствия внедрения ИИ не до конца понятны»

Фото: istockphoto.com/Guillaume
Завкафедрой философии образования философского факультета МГУ, руководитель магистерской программы «Биоэтика», доцент, кандидат философских наук Елена Брызгалина заявила, что на сегодняшний день последствия внедрения искусственного интеллекта не до конца ясны, поэтому и законодательство относительно ИИ весьма размыто.
«Пока последствия внедрения ИИ не до конца понятны. Поэтому законотворчество отстаёт от темпов развития технологий, сейчас даже нет определённости относительно того, нужно ли регулирование ИИ выделять в отдельный свод правил, или же на эту сферу следует распространить ряд общих правовых и этических норм», — поделилась в беседе с RT Брызгалина.
Она также отметила, что отличительной чертой конкретно искусственного интеллекта является его способность к обучению. Также, по её словам, в дальнейшем ИИ может научится улучшать качество принимаемых решений благодаря установке взаимосвязи в огромных массивах данных, проанализировать которые человек не в силах.
Читайте также:
Интернет-омбудсмен Мариничев отметил риск техногенного рабовладельческого строя
Герман Клименко озвучил единственный минус ИИ
Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества
Мелисса Тимофеева