Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества

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Искусственный интеллект поможет человечеству открыть новую главу в существовании, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», - прокомментировал ситуацию Путин.
В то же время, глава РФ отметил, что нейросети, всё же, не удастся заменить ключевых специалистов, таких как медицинские работники и учителя. Однако, искусственный интеллект может оказать им серьезную помощь и стать верным соратником в работе.
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