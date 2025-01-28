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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, можно ли строить жилые дома на кладбищах

Зираддин Рзаев (Фото: соцсети)

Зираддин Рзаев (Фото: соцсети)

С увеличением численности населения люди в больших городах стремятся построить как можно больше жилых домов. Здания, построенные на бывших кладбищах, уже не являются редкостью. Но есть ли в этом что-то опасное?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что земля — мать всему: она глотает и возрождает.

«Сама земля – матушка всему. И даже без кладбища сама земля — это тело умерших людей. Те кувшины, посуды, кирпичи, которые мы делаем из земли, из глины — это наше тело, и поэтому нам некуда бежать», — сказал эксперт.



По его словам, есть негативные места, где кто-то занимался колдовством, где захоронены плохие люди — и это может плохо повлиять на жизнь.

«Там есть энергия негативного человека. И поэтому нам могут происходить паранормальные явления, страшные сны, болезни и так далее. Но это все индивидуально», — прокомментировал экстрасенс.

Он добавил, что строить дома на кладбищах нежелательно, однако если с захоронений прошло несколько тысяч лет, то можно — с одним нюансом.

«Надо собрать кости умерших в одну кучу и поставить памятник, то есть выразить как бы уважение. Даже слоны, встречая своих умерших, хоботом трогают кости, и никто не знает, с чем это связано. Животные так проявляют уважение. Людям на этом месте нужно хотя бы камушками обозначить память — это культура и воспитание», — объяснил экстрасенс.

Он повторил, что на каждом участке — своя энергия, и все очень индивидуально.

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Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунков по правилам дорожного движения
28 января 2025, 19:40

Фото: сайт fond-edykina.ru

28 января стартует VIII Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги». Он будет приурочен ко Дню защитника Отечества и направлен на профилактику автоаварий с участием детей, сообщили в пресс-службе организатора конкурса – благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».
«Конкурс проводится до 28 февраля 2025 года в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Цель конкурса – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Фонд приглашает мальчишек и девчонок России к участию в конкурсах по ПДД», – говорится в сообщении.
Информацию об организации и условиях проведения конкурса можно найти на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru; а также в соцсетях «ВКонтакте»,
Telegram и «Одноклассники».

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#пдд
#россия
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Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» расширят за счёт президентского гранта
Контрольную «Выходи решать!» расширят за счёт президентского гранта
28 января 2025, 19:08

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Более 20 млн рублей от Фонда президентских грантов получили победители и финалисты Национальной премии «Россия – страна возможностей». Они пойдут на популяризацию науки, спорта, патриотическое воспитание и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе АНО.
Так, с помощью денежных средств удастся масштабировать Всероссийскую контрольную для увлечённых наукой «Выходи решать!», руководит которым финалистка премии Вероника Якубович из Долгопрудного. На реализацию контрольной выделено 12,5 млн рублей, что позволит масштабировать мероприятие.

В этом году контрольная соберёт более 100 тыс. участников, которые смогут проверить знания в школьных дисциплинах при решении интересных и необычных задач. В рамках проекта будет работать более 50 крупных опорных площадок и 800 дополнительных площадок по всей России.

«Выходи решать!» – уникальный проект, объединяющий тысячи увлечённых наукой. Контрольная популяризирует естественно-научное образование и показывает, что решать задачи может быть интересно, а знания применимы в реальной жизни. Проект включает пять треков – математику, физику, информатику, биологию и астрономию. Интересные задания смогут решить как школьники, так и взрослые.
«В 2025 году планируем охватить ещё больше очных площадок, где люди могут написать контрольную. Наши задачи – популяризовать идею интеллектуального досуга и создать один из лучших научно-популярных проектов в России, направленный на повышение интереса к естественно-научным дисциплинам», – поделилась Якубович.
Национальная премия «Россия – страна возможностей» впервые была вручена в России в 2024 году. Она призвана выявить и поддержать россиян, которые инициируют положительные изменения, создают возможности для самореализации жителей страны.

За 1,5 месяца было собрано почти 33,8 тыс. заявок от участников из 27 стран. Из их числа были выбраны 99 финалистов в 13 номинациях.

Победители были выбраны на основе оценки экспертного совета, состоящего из более чем 200 экспертов, а также по результатам народного голосования. В них приняли участие более 200 тыс. жителей.

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#наука
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Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае
28 января 2025, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители из Подмосковья продемонстрировали свою пищевую продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России». Российский экспортный центр организовал это мероприятие перед китайским Новым годом в городе Шэньяне. Фестиваль проходил с 17 по 25 января в самом крупном торговом центре города на известной «Русской улице», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Более десятка производителей продуктов агропромышленного комплекса представили свою продукцию на мероприятии. Среди них были консервы от группы компаний «Дядя Ваня», кондитерские изделия от ООО «Торговый дом Шоколада», АО «Волшебница» и ООО «Сладкий орешек», алкогольные напитки от ПАО «Белуга групп» и ЗАО «МПК», а также мясные продукты от АПХ «Мираторг».

Некоторые компании организовали дегустацию своей продукции, и посетители мероприятия смогли попробовать товары этих производителей в специально отведённой для этого зоне.

Также на ярмарке участники могли провести деловые переговоры с представителями китайского бизнеса. Компании из 43 регионов страны представили свою продукцию на выставке.

Экспортёрам также сообщили о возможности поставок продукции в Китай через интернет. РЭЦ создал национальные витрины российских товаров на китайских торговых площадках. Узнать подробности и подать заявку на размещение можно через официальный сайт.

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#минсельхозпрод мо
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Ветеринары объяснили, как защитить домашних животных от клещей в период потепления
28 января 2025, 17:34

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом году в некоторые зимние дни температура достигала почти апрельской отметки — термометр показывал до +4 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, на этой неделе максимальная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, что может спровоцировать активность клещей — переносчиков опасных заболеваний, таких как боррелиоз и эрлихиоз. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области делится советами о том, как защитить своих питомцев от вредителей.
Для защиты домашних животных от клещей во время прогулок в парках, лесах или на территории двора следует придерживаться нескольких простых правил:

  • для защиты питомцев от клещей используются специальные препараты, такие как капли или таблетки с компонентами, отпугивающими этих паразитов. Эти средства доступны в зоомагазинах;
  • после каждой прогулки следует тщательно осматривать животное, особенно в местах, где клещи часто прячутся, например, за ушами, под хвостом и между пальцами;
  • при обнаружении клеща на питомце его следует немедленно удалить с помощью пинцета;
  • важно следить за состоянием животного: при появлении лихорадки, слабости или изменений в поведении рекомендуется обратиться к ветеринару.
Ветеринары из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают о росте числа обращений по этому вопросу.

В регионе работает единая горячая линия по ветеринарным вопросам. Получить консультацию или записаться на приём можно по телефону 7 495 668-01-25 с 9:00 до 21:00 каждый день или на региональном портале государственных услуг.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье за шесть отремонтировали более 200 дорог к туристическим местам
28 января 2025, 17:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 200 дорог общей протяжённостью около 600 километров, по которым можно доехать до различных туристических мест в Московской области, отремонтировали в регионе за период с 2019 по 2024 в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«За последние шесть лет специалисты Мосавтодора и дорожные организации отремонтировали свыше 200 участков региональных дорог к туристическим местам. Благодаря этой работе поездки в музеи, заповедники, усадьбы, монастыри и церкви стали гораздо комфортнее», — сказал зампредседателя областного правительства Алексей Гержик.
Он добавил, что всего с 2019 по 2024 годы в Московской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано свыше 2,5 тыс. участков дорог. При формировании программы работ особое внимание уделялось дорогам к социально значимым объектам и местам притяжения местных жителей и туристов.

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#московская область
#подмосковье
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DeepSeek: что это такое, чем отличается от ChatGPT и как им пользоваться
28 января 2025, 17:27

Фото: istockphoto / zirconicusso

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного мира, а с развитием технологий появляются всё более мощные платформы. Одной из таких является китайский ИИ DeepSeek, который вызывает все больше интереса среди пользователей. «Радио 1» расскажет, что такое DeepSeek, как он работает, чем он опасен и можно ли им заменить ChatGPT.

Что такое DeepSeek


DeepSeek — это искусственный интеллект, разработанный китайским стартапом DeepSeek. Он представляет собой продвинутую систему обработки естественного языка, способную анализировать, генерировать и понимать текстовые данные.

В отличие от многих других аналогичных ИИ, DeepSeek заточен на решение более специфических задач, связанных с анализом больших объемов информации и поиск решений в определённых областях, например, в бизнесе, медицине или праве.

Как работает DeepSeek


Модель DeepSeek V3 использует несколько уникальных технологий, которые делают её работу быстрее и точнее.

  1. Multi-token Prediction (MTP): эта технология помогает модели предсказывать сразу несколько слов в предложении, а не только одно. Это ускоряет процесс и делает результаты более точными.
  2. Mixture of Experts (MoE): модель использует сразу несколько «экспертов» — небольших нейросетей, каждая из которых обучена анализировать свою часть данных. Вместо того, чтобы использовать все нейросети сразу, активируется только нужная часть, что помогает работать быстрее и эффективнее.
  3. Multi-head Latent Attention (MLA): эта технология помогает модели внимательнее подходить к каждому предложению. Вместо того чтобы искать важные моменты один раз, она делает это несколько раз, чтобы точно не пропустить ключевую информацию.
Всё это делает DeepSeek V3 быстрее и точнее в обработке данных.

Чем китайский ИИ отличается от ChatGPT


DeepSeek и ChatGPT — это два мощных искусственных интеллекта, но они имеют несколько ключевых отличий:

  1. Фокус на языке и рынке: DeepSeek ориентирован на китайский рынок, поэтому он более точно работает с китайским языком и учитывает культурные особенности. Это делает его особенно полезным для пользователей в Китае и в тех сферах, где необходимы знания китайской культуры и языка. В то же время, ChatGPT поддерживает множество языков, что позволяет использовать его по всему миру для различных целей.
  2. Доступность и стоимость: DeepSeek предоставляет бесплатный доступ к своим моделям и функциям, что делает его доступным для широкой аудитории. ChatGPT, с другой стороны, предлагает бесплатные функции с ограничениями и имеет платные подписки для доступа к более продвинутым возможностям.
  3. Применение и функциональность: DeepSeek активно используется в Китае для решения специфических задач, таких как анализ данных, создание контента и автоматизация процессов в разных отраслях. Это делает его полезным для бизнеса и организаций в Китае. ChatGPT же является универсальным инструментом, используемым для генерации текста, ответов на вопросы, программирования и многих других задач на международном уровне.

Фото: istockphoto / Robert Way

Чем опасен DeepSeek


DeepSeek, как и многие другие китайские ИИ-платформы, вызывает ряд опасений у пользователей и экспертов. Вот несколько главных рисков, связанных с этим сервисом:

  1. Кибератаки и уязвимости: платформа столкнулась с крупными кибератаками после того, как она стала популярной. Злоумышленники могут использовать уязвимости системы, что создаёт риски для безопасности пользователей.
  2. Риски безопасности: ввиду недостатков в безопасности системы, личные данные пользователей могут оказаться под угрозой. Это особенно важно для тех, кто использует платформу для хранения личной информации или взаимодействия с чувствительными данными.
  3. Влияние на глобальный рынок технологий: быстрый рост DeepSeek вызывает обеспокоенность у западных компаний, особенно после того, как платформа повлияла на падение акций таких гигантов, как Nvidia. Это может привести к усилению контроля и ограничений на использование китайских технологий в других странах.

Как пользоваться китайским ИИ DeepSeek


Для того чтобы начать пользоваться DeepSeek V3 в России, нужно выполнить несколько простых шагов:

  • перейти на сайт DeepSeek и нажать кнопку «Start Now»;
  • пройти регистрацию, можно через аккаунт Google;
  • после регистрации откроется окно с чат-ботом;
  • в окне выбрать опцию «DeepThink» для рассуждений или «Search» для поиска информации в интернете;

Заменит ли DeepSeek ChatGPT


DeepSeek продолжает стремительно развиваться и имеет все шансы стать серьезным конкурентом ChatGPT, особенно в таких областях, как анализ данных и логическое рассуждение. Однако на данный момент ChatGPT остается лидером в сфере генерации текста и ведения диалогов.

В ближайшие годы, скорее всего, обе платформы будут сосуществовать, каждая из которых будет удовлетворять различные потребности пользователей, предлагая уникальные возможности в разных областях искусственного интеллекта.

Кроме того, глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что они собираются выпустить превосходящие представленные DeepSeek модели.

«Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет», — написал он в соцсетях.

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#искусственный интеллект
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#цифровизация
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Стоимость ремонта машин в России выросла на 30% за год
28 января 2025, 17:21

Фото: iStock/takoburito

Средняя стоимость обслуживания и ремонта машин в России в 2024 году выросла на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до 10,2 тысяч рублей. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По ее информации, это связано не только с подорожанием услуг и запчастей, но и с поведением автомобилистов.
«Автовладельцы в 2024 году начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, стали стремиться сохранить и восстановить свои сильно подержанные машины. В чеках на 17% выросло число норма-часов на одного клиента, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудозатратными», — пишет «Газета.Ru» после беседы с автоэкспертом.
Вместе с тем отмечается и рост цен на бензин. Гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров пояснил в беседе с «Известиями», что к лету этого года топливо подорожает на 7-10% по сравнению с нынешним уровнем. По его прогнозам, уже к февралю цены на бензин и дизель увеличатся на 1-2%.
«Исходя из оценки последних трех месяцев 2024 года и начала января текущего года, а также статистики последних трех лет и детального анализа первых кварталов, к концу февраля стоимость АИ-95 и дизтоплива в России в среднем может вырасти до 63–64 рубля за 1 л и 70,6–71,5 рубля за 1 л соответственно», — приводит издание заявление эксперта.
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#рф
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В Подмосковье стартовала акция к 80-летию освобождения Освенцима
28 января 2025, 17:20

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В подмосковных школах начались мероприятия Всероссийской акции, посвящённой 80-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Акция направлена на повышение осведомлённости учащихся о геноциде советского народа, совершенном нацистами и их пособниками в Освенциме в годы Великой Отечественной войны. Для школьников проводят тематические классные часы, просмотры фильмов, лекции, видеоуроки и многое другое», – говорится в сообщении.

Так, в историко-краеведческом музее Чеховской гимназии №2 открылась временная экспозиция «Геноцид: без права на забвение». Она знакомит посетителей с историей лагеря, судьбами узников и зверствами нацистов.

Ученики Первой школы городского округа Дубна провели тематический классный час и посмотрели фильм «Страна игрушек». А советники директоров школ в Коломне организовали лекции, видеоуроки и тематические программы о геноциде и его последствиях.



Как отметили в Минобразования Подмосковья, акция организована Министерством просвещения России.

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#минобразования мо
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#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
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Родившаяся в Ленинграде каширянка рассказала о военном детстве
28 января 2025, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жительница Каширы Галина Медякова (Калинина) поделилась воспоминаниями о военном детстве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Галина Владимировна родилась в 1936 году в Ленинграде, жила в городе с мамой и младшей сестрой, когда летом 1941-го фашистские войска вступили на территорию Ленинградской области. Семью эвакуировали. По пути эшелон попал под обстрел, Галя получила контузию. Её спасли, а родных она потеряла и потом искала всю жизнь.
«Такую историю Галина Владимировна рассказала главе городского округа Кашира Михаилу Шувалову. Руководитель муниципалитета и депутаты окружного Совета навестили женщину в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Галина Медякова помнит, как ленинградцы пережидали в бомбоубежищах бомбёжки, как на полях рядом с городом стояли ежи, когда с мамой и сестрой ходили к бабушке. Ей повезло, что директор детдома в Пермском крае, где оказалась девочка, помог ей найти младшую сестру Ларису. Поиски остальных родных затянулись на долгие годы.

Галина Владимировне удалось узнать, что её отец погиб, защищая Ленинград. Поиски сведений о своей маме Надежде Никифоровне Калининой она продолжает до сих пор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Судьба привела женщину в Каширу в начале 2000-х годов – она приехала туда с одной из дочерей. У неё две дочери, внук, три внучки и семь правнуков.

Шувалов пожелал Галине Владимировне долгих лет жизни. Он отметил, что дети войны перенесли лишения и тяготы. Их судьбы – свидетельство силы воли и стойкости народа.

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#кашира
#великая отечественная война
#история
#михаил шувалов
#ленинградская область
#подмосковье
#московская область
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