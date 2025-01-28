Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, можно ли строить жилые дома на кладбищах

Зираддин Рзаев (Фото: соцсети)
С увеличением численности населения люди в больших городах стремятся построить как можно больше жилых домов. Здания, построенные на бывших кладбищах, уже не являются редкостью. Но есть ли в этом что-то опасное?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что земля — мать всему: она глотает и возрождает.
По его словам, есть негативные места, где кто-то занимался колдовством, где захоронены плохие люди — и это может плохо повлиять на жизнь.
Он добавил, что строить дома на кладбищах нежелательно, однако если с захоронений прошло несколько тысяч лет, то можно — с одним нюансом.
Он повторил, что на каждом участке — своя энергия, и все очень индивидуально.
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«Сама земля – матушка всему. И даже без кладбища сама земля — это тело умерших людей. Те кувшины, посуды, кирпичи, которые мы делаем из земли, из глины — это наше тело, и поэтому нам некуда бежать», — сказал эксперт.
По его словам, есть негативные места, где кто-то занимался колдовством, где захоронены плохие люди — и это может плохо повлиять на жизнь.
«Там есть энергия негативного человека. И поэтому нам могут происходить паранормальные явления, страшные сны, болезни и так далее. Но это все индивидуально», — прокомментировал экстрасенс.
Он добавил, что строить дома на кладбищах нежелательно, однако если с захоронений прошло несколько тысяч лет, то можно — с одним нюансом.
«Надо собрать кости умерших в одну кучу и поставить памятник, то есть выразить как бы уважение. Даже слоны, встречая своих умерших, хоботом трогают кости, и никто не знает, с чем это связано. Животные так проявляют уважение. Людям на этом месте нужно хотя бы камушками обозначить память — это культура и воспитание», — объяснил экстрасенс.
Он повторил, что на каждом участке — своя энергия, и все очень индивидуально.
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Анастасия Панченко